美軍奇襲伊朗！行動代號「午夜鐵鎚」內幕曝光 美防長：美軍已節制

美軍21日轟炸伊朗核子設施，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）22日表示，美方目前透過檯面上和私下等不同管道向伊朗傳遞訊息，給他們機會能夠坐上談判桌；赫塞斯並表示，美軍此次行動非常節制，強調說，鎖定的目標是伊朗的核子設施。

美國總統川普美東時間21日宣布完成對伊朗3處核子設施的轟炸行動，並於晚間向全國發表談話，指伊朗的關鍵鈾濃縮設施已經被徹底摧毀，同時警告伊朗盡快達成和平，否則美方將採取進一步攻擊行動。

美國國防部22日上午舉行記者會，赫塞斯表示，此次攻擊行動歷經數周到數月的部署和準備，只等川普下令行動；赫塞斯說，整場行動非常精準，且加入很多誤導的元素，同時保密到家。

赫塞斯說，美軍的B-2轟炸機在世界毫不知情的情況下進出伊朗，並指出，這是B-2幽靈戰略轟炸機自2001年以來執行過最長的任務；參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則補充說，這是B-2幽靈戰略轟炸機在美國史上最大型的攻擊行動，也該轟炸機史上第二長的任務。

凱恩指出，此次行動代號「午夜鐵鎚」（Midnight Hammer），是一次高機密任務，只有少數的華府人士知情行動的時間點和計畫。

凱恩指出，美軍轟炸機於20日晚間自美國起飛執行任務，其中一組轟炸機機群作為誘餌，中途向西方飛行、飛向太平洋，而主要的任務機群有7架幽靈戰略轟炸機則繼續保持有限的通訊、向東前進。

赫塞斯則透露說，轟炸機是從密蘇里州出發。

凱恩說，轟炸機花費18個小時的飛行時間抵達任務區域，並在中途完成多次空中加油；就在轟炸機準備進入伊朗領空時，美軍潛水艇也向伊朗發射多枚戰斧巡弋飛彈攻擊伊斯法罕的地面設施。

凱恩表示，轟炸機進入伊朗領空後，美軍第四代、第五代戰機也打頭陣，在前方為轟炸機掃除任何可能的敵機或地對空飛彈；轟炸機於美東時間21日晚間6時40分向福爾多濃縮廠（Fordow）投放兩枚巨型鑽地彈；共有14枚巨型鑽地彈投放到2處伊朗核子設施。

凱恩表示，美軍共動員逾125架飛機參與行動，美軍轟炸機進出伊朗都未遭受伊朗的反擊，美軍一直都保持奇襲的元素；他指出，最終的行動結果尚在評估當中，不過初步評估，3處核子設施都遭到嚴重的打擊，甚至遭到摧毀。

赫塞斯說，攻擊行動的目的從來就不是要推翻伊朗政權，美軍初步評估，已經摧毀福爾多濃縮廠的核子能力；赫塞斯表示，川普希望和平，希望伊朗能夠談出協議，美國做出的示範是：伊朗不能擁有核武能力，這也是行動的目的。

赫塞斯說，目前美方有透過檯面上和私下等不同管道向伊朗傳遞訊息，給他們機會能夠坐上談判桌，認為伊朗清楚知道美國的立場，以及如何達成和平。

赫塞斯也強調，美軍的攻擊行動非常節制，這是要向伊朗傳遞訊息，美國針對的是核子設施，攻擊行動是要打擊伊朗核子能力；赫塞斯說，這是川普設下的紅線，並認為，現在是談和平的時候。