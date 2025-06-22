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公布襲擊伊朗細節！美國最大B-2轟炸機任務「午夜重錘行動」 首用巨型鑽地彈

中央社／ 華盛頓22日專電
在以色列、伊朗衝突期間，美國襲擊伊朗核設施後，在美國弗吉尼亞州阿靈頓五角大樓的簡報會上展示了「午夜之鎚行動」的海報。路透
在以色列、伊朗衝突期間，美國襲擊伊朗核設施後，在美國弗吉尼亞州阿靈頓五角大樓的簡報會上展示了「午夜之鎚行動」的海報。路透

美國總統川普無預警空襲伊朗核武設施，引發全球關注。美軍今天公布更多細節，指行動名稱為「午夜重錘行動」，為美國史上最大B-2轟炸機任務，以及首次實戰使用的「巨型鑽地彈」。行動期間，伊朗毫無所覺，戰機並未起飛。

美國昨日針對伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan）三處核心核子設施發動攻擊。美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）及美軍參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上午舉行記者會，說明行動計畫。

赫格塞斯指出，偵察巡邏單位與兩人小組出入這些核設施，而全世界毫無所覺。「就這一點而言，這是一次歷史性行動」。他並提到這是美國首次實戰使用的「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator, MOP）。這類炸彈的設計能在爆炸前貫穿地下60公尺，與大多數在接近或命中目標後立即引爆的飛彈與炸彈不同。

凱恩表示，「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer）目的在於嚴重削弱伊朗的核武基礎設施，整體行動橫跨多個作戰領域與戰區。他說，在週五午夜至週六清晨，一支由多架 B-2 轟炸機組成的大型打擊編隊自美國本土起飛，以維持戰術上的奇襲效果。編隊一部分向西飛往太平洋作為誘餌，這項誤導策略只有極少數人知情。

凱恩說，主力打擊編隊在極低通訊情況下低調朝東飛行，展開長達18小時的航程，前往目標區域。飛行途中多次進行空中加油。進入陸地上空後，B-2 轟炸機與護航支援機群會合，在狹窄空域內進行複雜且精確計時的行動，癱瘓伊朗核設施。

凱恩指出，美軍情報、電子作戰與網路單位也同步展開支援行動，壓制伊朗防空系統與通訊鏈路，這次行動未被察覺、也未被攔截。「伊朗的戰機沒有起飛，看起來伊朗的地對空導彈系統在整個任務期間都沒有發現我們」。

他表示，超過125架美國戰機參與這次任務，包括B-2轟炸機、多個第4代和第5代戰機編隊、數十架空中加油機、潛艇、情監偵機及數百名維護和作戰專業人員等。

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