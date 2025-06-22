極有可報復美國！伊朗將如何反擊 專家推估有「這些手段」

美國21日宣布摧毀伊朗三大核子設施，美國多位前任軍方要員表示伊朗非常可能發動反擊。專家並表示，美軍對福爾多核子設施的攻擊，未必如預期般成功。

美國中央司令部主管中東美軍的退役將領佛提爾表示，美國國防部必須假定伊朗將會報復。伊朗可能的行動包括直接攻擊中東地區的美軍或使館，或是發動網攻、恐怖攻擊，或由伊朗的代理人對美國發動新攻擊，並可能干擾波斯灣的能源運輸。

美國國防部前主管中東事務的助理部長史托爾表示，有4萬美軍駐守中東，伊朗與其代理人「非常明顯」將對當地美軍發動攻擊，很快就會知道川普是否「已對後果做好準備」。美國在卡達、巴林及科威特的大型軍事中，「非常可能」成為伊朗的目標，中央司令部在之前已經預作準備。美國在伊拉克及敘利亞的2,500名駐軍，可能受到當地什葉派民兵及伊朗飛彈攻擊。

川普第一任期時美國派往伊朗特別代表阿布南表示，沙烏地阿拉伯及阿聯等美國在波斯灣的盟國，也可能成為伊朗的目標。伊朗也可能試圖封鎖荷莫茲海峽，這將「立即拉高油價」。葉門胡塞反抗軍也可能攻擊美國貨輪。

史托爾並表示，「伊朗擁有精密的網攻能力，在中東以外地區一直維持各種的沈睡細胞」。

另一項風險是美國21日對伊朗福爾多核子設施的攻擊，可能沒有預期般成功。儘管伊朗證實福爾多遭受攻擊，但目前還沒有證據顯示對地下設施造成何種程度的傷害。而且這次攻擊可能使伊朗更決心發展核武計畫，而伊朗現有濃縮鈾的純度已達60%，非常接近能製造核武的程度。

英國皇家聯合研究所核武專家杜齊科娃指出，「如果伊朗決定生產核武，可能在更堅固且可能依然祕密的場所進行」。

史托爾也指出，「儘管以色列已對伊朗軍工設施、導彈能力、核子計畫及領導階層造成重大傷害，但並不能炸毀所有的知識，而這些計畫都能重建。任何進一步的傷害可能使核武計畫倒退數年，但不會阻止伊朗重建，或繼續推動計畫，以取得核武」。

伊朗也可能攻擊波斯灣以外地區的能源供給目標，例如2019年沙國一半的產油設施就曾遭到伊朗飛彈及無人機攻擊。伊朗也能在荷莫茲海峽利用快速船隻、潛艇及陸上火力攻擊船隻，或部署水雷。

RBC資本公司全球戰略主管（CIA前分析家）海利馬表示，她擔憂伊拉克的脆弱性。伊拉克日產石油400萬桶，而巴斯拉港的石油設施受到「附近伊朗支持民兵的威脅」。