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美軍轟炸伊朗3處核設施…大陸外交部最新表態！強烈譴責加劇中東局勢

稱成功打擊伊朗核子能力 美防長：非要推翻伊朗政權

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）

美軍21日轟炸伊朗核子設施，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）22日表示，轟炸行動是一次大成功，指伊朗的發展核武的野心已經被徹底摧毀，並表示，美國的嚇阻政策已經回來了，也強調說，世界應該傾聽川普說什麼；赫塞斯也說，這次行動並非要推翻伊朗政權。

赫塞斯表示，目前還在評估行動結果，但目前認為已經摧毀福爾多濃縮廠的核子能力。

美國總統川普美東時間21日宣布完成對伊朗3處核子設施的轟炸行動，並於晚間向全國發表談話，指伊朗的關鍵鈾濃縮設施已經被徹底摧毀，同時警告伊朗盡快達成和平，否則美方將採取進一步攻擊行動。

美國國防部22日上午舉行記者會，赫塞斯表示，川普在21日晚間下令對伊朗核子設施做出精準打擊，目標摧毀或大幅降級伊朗的核子項目；赫塞斯表示，攻擊行動並未鎖定伊朗人民或軍隊，且行動獲得空前的成功。

赫塞斯說，行動告訴全世界，美國的嚇阻政策已經回來了；赫塞斯也說，當川普開口，世界應該傾聽。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，美軍的攻擊行動是一次奇襲，行動中並未遭到伊朗反擊，並指出福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，已遭到嚴重的打擊，甚至摧毀。

川普則發文表示，伊朗如果報復美國，美國將做出比21日行動更大程度的反擊。

伊朗 以色列

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