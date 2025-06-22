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美軍轟炸伊朗3處核設施…大陸外交部最新表態！強烈譴責加劇中東局勢

美軍空襲伊朗核設施 紅十字會：恐釀不可逆轉戰爭

中央社／ 日內瓦22日綜合外電報導
美國空襲伊朗境內核子設施後，紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾今天表示，中東地區軍事緊張升級，可能引發後果不可逆轉的戰爭。美聯社
美國空襲伊朗境內核子設施後，紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾今天表示，中東地區軍事緊張升級，可能引發後果不可逆轉的戰爭。美聯社

美國空襲伊朗境內核子設施後，紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾今天表示，中東地區軍事緊張升級，可能引發後果不可逆轉的戰爭。

法新社報導，艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）發布聲明指出：「中東地區大規模軍事行動的加劇和蔓延，恐使該區域乃至全世界，陷入一場後果不可逆轉的戰爭。」

一位美國官員今天說，更多美國使領館人員於週末撤離伊拉克，這是在「區域緊張局勢」下持續縮減使領館人員的措施之一。

這名美國官員告訴法新社：「更多人員於6月21日及22日離開伊拉克，這是我們持續精簡人事行動的一環。」

他還提到，這次撤離是上週「出於高度謹慎並考慮到區域緊張情勢升級」所展開行動的延續。美國駐伊拉克大使館與領事館仍正常運作。

在美國空襲伊朗核設施後，波斯灣島國巴林今天指示大部分政府公務人員居家辦公，直至另行通知。巴林當地有一座美國海軍重要基地。

官媒巴林新聞社（BNA）報導，基於區域情勢與當前事態發展，「各部會及政府機構將啟動遠距工作機制，居家辦公的比例有70%」。

另一方面，美國於中東地區最大軍事基地的所在地卡達，相關當局今天表示，擔心美國空襲伊朗核設施後將引發嚴重後果。

卡達外交部透過聲明示警，「目前該地區情勢危險升級，可能在區域及國際層面引發災難性後果…呼籲各方展現智慧與克制，並避免局勢進一步升級」。

此外，沙烏地阿拉伯今天也對美國空襲伊朗核設施一事表達「高度關切」。

沙烏地外交部於社群媒體X平台發文：「沙烏地阿拉伯王國高度關切親密友邦伊朗伊斯蘭共和國的事態發展，尤其是美國攻擊伊朗核設施的行動。」

葉門叛軍青年運動（Houthi）當局今天則指稱，支持其武裝部門前一天的誓言，若華府對伊朗發動攻擊，將打擊在紅海（Red Sea）的美國船隻。

美國 空襲 伊朗 以色列 中東

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