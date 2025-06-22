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伊朗新一輪飛彈攻勢襲擊！以色列3地被擊中 多棟建築受損、釀23傷

中央社／ 耶路撒冷/德黑蘭22日綜合外電報導
美國空襲伊朗核設施後，伊朗今天上午向以色列發動新的飛彈襲擊。以色列救援組織與警方表示，包含沿海城市特拉維夫在內的3個地區被擊中，造成23人受傷。圖為伊朗襲擊特拉維夫拉馬特阿維夫地區居民區時，一棟建築物被摧毀。法新社
美國空襲伊朗核設施後，伊朗今天上午向以色列發動新的飛彈襲擊。以色列救援組織與警方表示，包含沿海城市特拉維夫在內的3個地區被擊中，造成23人受傷。圖為伊朗襲擊特拉維夫拉馬特阿維夫地區居民區時，一棟建築物被摧毀。法新社

美國空襲伊朗核設施後，伊朗今天上午向以色列發動新的飛彈襲擊。以色列救援組織與警方表示，包含沿海城市特拉維夫在內的3個地區被擊中，造成23人受傷。

法新社報導，以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom, MDA）告訴媒體，全國在這波攻擊中共有23人受傷，「其中2人中度傷勢，其他人傷勢輕微」。

特拉維夫（Tel Aviv）北部的拉馬特阿維夫（Ramat Aviv）區域有多棟建築嚴重受損，公寓大樓外牆被擊穿留下大洞。

以色列警方發布聲明表示，他們也派人前往其他至少兩處遇襲的地方，其中一處位在北部港口城市海法（Haifa），另外一處是特拉維夫以南的耐斯茨奧納（Ness Ziona）。

以色列軍方通報飛彈來襲後，以國全國響起空襲警報，防空系統隨即啟動，特拉維夫與耶路撒冷傳出巨大的爆炸聲。

以色列警方指出，海法所在的北部地區「有武器碎片墜落」，當地政府表示緊急救援人員已前往「事故現場」。

飛彈襲擊的報導受到以色列嚴格的軍事審查規定限制，不過官方數據顯示，自從以國本月13日與伊朗開戰以來，以色列全國至少50處被擊中、25人死亡。

第二大城特拉維夫與南部城市俾什巴（Beersheba）以及北部港市海法，是伊朗最常攻擊的3個區域。

根據以色列軍方的最新數據，以色列精密的防空系統已攔截超過450枚飛彈以及約1000架無人機。

伊朗武裝部隊今天表示，美軍攻擊伊朗核設施後，他們向以色列多處地區發動攻勢，其中包含班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。

伊朗法斯通訊社（Fars news agency）引述伊朗武裝部隊的聲明報導，「『實踐承諾行動3』（OperationHonest Promise 3）的第20波攻勢，動用了多枚長程液態與固態燃料飛彈，搭載毀滅性彈頭。」聲明還指出，攻擊目標包括班古里昂機場、一座「生物研究中心」、幾處後勤基地，以及多層級的指揮與控制中心。

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