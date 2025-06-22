空襲伊朗3處核設施！川普惹怒伊朗「暗示將襲擊美軍基地」 各國看法分歧

美國總統川普周六（6月21日）晚宣布美國已完成對伊朗三處核設施的打擊，包括福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）。川普稱此次行動是「軍事上的巨大成功」。他在講話結尾威脅稱，若伊朗不重返談判桌，將面臨嚴重後果。「要麼是和平，要麼伊朗將迎來悲劇，」川普補充稱，如果情況沒有改變，「美國將鎖定其他目標」。

然而，美國有線電視新聞網（CNN）援引匿名消息人士報導稱，川普希望美軍發動的空襲能夠為與伊朗開啟新的外交努力鋪平道路。報導稱，目前美國暫無追加打擊的計劃。

伊朗稱保留一切選項

伊朗外交部周日發表聲明，嚴厲譴責美國最近對其核設施的襲擊，稱其「嚴重且史無前例地違反」國際法，並表示伊朗有權抵制這種「侵略」。伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）在X上表示，美國的行為「令人髮指，必將帶來深遠且長久的後果」，伊朗保留一切捍衛主權、利益和人民安全的選項。

伊朗伊斯蘭革命衛隊間接威脅將襲擊美方軍事設施，表示，美國在該地區的軍事基地「不是優勢，而是脆弱點」。伊朗國家電視台評論員同時表示，在中東地區的每個美國公民或軍人現在都是伊朗的「合法目標」。美國目前在中東至少19個地區擁有軍事設施，駐扎了4萬至5萬名士兵。

「未發現任何污染跡象」

目前尚不清楚此次打擊造成的具體破壞程度。伊朗國家核安全系統中心介紹，在三處核設施遭到美國襲擊後，中心立即對有關地區是否發生核污染進行了調查評估，確認目前未發現任何核洩漏污染跡象。

沙特阿拉伯核與輻射監管委員會22日表示，在沙特及阿拉伯海灣國家的環境中未檢測到任何放射性影響。

聯合國旗下的國際原子能機構（IAEA）也確認：「目前尚未發現任何場外輻射水平上升的跡象。」該機構還表示，將繼續對伊朗的相關情況進行進一步評估。

此外，伊朗原子能組織負責人伊斯拉米（Mohammad Eslami）已致信國際原子能機構總干事格羅西（Rafael Grossi），要求對美國違反國際法攻擊伊朗核設施的行為進行調查。國際原子能機構亦宣布，鑑於伊朗的緊急情況，將於周一舉行理事會緊急會議。

聯合國：美對伊動武直接威脅國際和平與安全

美國突然介入最新一輪以伊戰事，標志著這場衝突事態重大升級，這也是1979年伊朗革命以來，美國首次出動空軍轟炸伊朗境內主要設施。

聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，對美國當天向伊朗使用武力表示嚴重關切。他指出，這一舉動使本已岌岌可危的地區局勢進一步升級，對國際和平與安全構成直接威脅。古特雷斯認為當前衝突迅速失控的風險與日俱增，這可能給平民、地區乃至全球帶來災難性後果。他呼籲各會員國為局勢降溫，並強調：「軍事手段無法解決問題。外交是唯一的出路，和平是唯一的希望。」

以色列贊賞致謝

就美國對伊朗三處核設施發動打擊，以色列總理內塔尼亞胡表示感謝。他指出，川普的「勇敢決定將改寫歷史」，美國「做了全世界其他國家都無法做到的事」。「川普總統采取行動，阻止了世界上最危險的政權擁有最危險的武器，將被載入史冊」。

海灣國家譴責

據半島電視台報導，海灣國家外交部在一份聲明中對美國襲擊後現狀的「惡化」表示譴責，並強調必須停止一切軍事行動，立即恢復對話和外交渠道，解決懸而未決的問題。

德國急開安全內閣會議

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯「默茨」）周日緊急召開安全內閣會議，討論美國對伊朗發動襲擊後的局勢。梅爾茨的發言人科內留斯（Stefan Kornelius）表示，總理呼籲伊朗「立即與美國和以色列展開談判，通過外交途徑解決衝突」。科內留斯還指出，德國政府認為「伊朗核計劃的大部分設施已在空襲中受到影響」，但具體損毀程度仍需後續進一步評估。

英國表示理解

英國首相斯塔默在X上發文表示：「伊朗的核計劃對國際安全構成嚴重威脅，絕不能允許伊朗發展核武器。美國采取行動，旨在緩解這一威脅。」他補充道：「中東局勢依然動蕩，維護地區穩定是當務之急。我們呼籲伊朗重返談判桌，通過外交途徑解決危機。」

歐盟外長周一將舉行會談

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在X上也表示：「絕不能允許伊朗發展核武器，因為這將對國際安全構成威脅。」她呼籲各方保持克制，重返談判桌，防止局勢進一步升級。歐盟各國外長將於明日就此局勢展開討論。

日韓避免明確表態

據日本共同社報導，日本首相石破茂22日向媒體強調：「盡快平息事態無比重要。必須阻止伊朗開發核武器。我正在密切關注事態發展。」當被問及是否支持美國的襲擊時，他回復說「今後將在政府內討論。在恰當的時候作出回答」，避免了明確表態。

南韓外交部22日發布信息稱，政府希望區域緊張局勢盡快緩解，並將為此與國際社會一道持續付出努力。韓聯社報導援引外交部官員報導稱，政府正在嚴密關注事態動向，並基於防核擴散立場，重視解決伊朗核問題。

中國官媒：危險的轉折點

截至發稿，中國政府尚未對美國的空襲發表評論，但是中國官媒已有所回應。中國國際電視台（CGTN）網站刊發英文評論文章「美國是否在伊朗重蹈伊拉克覆轍？」。文章認為，美國的空襲標志著本已動蕩的中東局勢進入一個危險的轉折點。文章指出：「歷史一再證明，中東的軍事干預往往帶來意想不到的後果，包括長期衝突和地區不穩定。」 並強調外交優先於軍事對抗，才是中東實現穩定的最佳希望。

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