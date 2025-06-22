快訊

樂天女孩筠熹驚傳意外！臉部遭愛犬咬傷 「濺血傷勢」曝光

2周內決定變2天！川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

美國攻擊伊朗造成市場難以預測的外溢影響 亞洲市場尤其脆弱

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國已加入攻擊伊朗的航六，圖為伊朗22日繼續以飛彈攻擊以色列，在以色列台拉維夫造成建築物毀損的照片。美聯社
美國已加入攻擊伊朗的航六，圖為伊朗22日繼續以飛彈攻擊以色列，在以色列台拉維夫造成建築物毀損的照片。美聯社

美國總統川普21日晚間宣布美國已加入以色列伊朗核子設施的攻擊行動，將美國帶入這場新的中東戰爭，將對全球能源市場、航運線及風險氛圍造成不可預測的外溢效應，並可能導致全球金融市場動盪，亞洲市場尤其脆弱。市場人士及經濟學者聚焦於伊朗是否封鎖荷莫茲海峽，來研判新局勢對金融市場及全球經濟的影響。

截至目前，美國的攻擊仍集中於核子設施；若伊朗石油出口能力未受嚴重打擊，對全球經濟衝擊仍將有限。如果油價只是短期上漲，也將不會改變美國聯準會（Fed）的利率決策。

標普全球商品機構資深分析師班比洛表示，「關鍵問題在於接下來將如何。伊朗是否直接或透過他國民兵攻擊美國在中東的目標？伊朗原油出口是否中斷？伊朗是否會攻擊荷莫茲海峽的航運線？」每天經過荷莫茲海峽出口的石油及油品總量約達2千萬桶，液化天然氣（LNG）占全球供給量的20%，對石油貿易商及全球投資人影響重大。

分析家與經濟學者對石油震撼可能有多嚴重，以及伊朗能否有效針對荷莫茲海峽，出現高度爭議。

班比洛預期，國際油價周一將大漲，但若伊朗未反擊，由於全球「石油充沛」，之後油價將回跌。從今年元月來，全球石油庫存量增加逾2億桶，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）開始增產，因此在夏季煉油需求旺季結束後庫存可能大增，「即使伊朗石油出口受到影響，但只要荷莫茲海峽仍然開放，石油供給將相當充足；我預料情況將是如此」。

一些分析師樂觀認為，美國的攻擊行動對股市非常有利，因為美國似乎想一舉搞定伊朗，不讓情況拖延太久，而且伊朗可能會接受協議以降低衝突，則油價將會回跌。最大風險仍在於荷莫茲海峽；如果伊朗有能力封鎖海峽，情況確定將會轉變。

悲觀派則認為可能導致中東戰火延燒，包括伊朗將反擊美國在中東的目標，包括在伊拉克的石油設施，及騷擾荷莫茲海峽，如此可能使油價衝向每桶100美元。

亞洲各國對能源價格上漲高度敏感，金融市場尤其脆弱。中東衝突如果持續，石油供給風險將升高，加上美元可能升值，將推升亞洲的通膨壓力，並壓低經濟成長預期。

風險 美國 油價 分析師 伊朗 以色列 中東

延伸閱讀

美攻擊伊朗恐引發反擊…專家示警中東海域商船 青年運動：「遲早」會回應美國

川普派美軍突襲！分析曝「轟炸伊朗是賭注」 美方透露：是一次性行動

發動新一輪攻勢！伊朗發射30枚飛彈 以色列多地響起警報

美軍為何選這3處空襲 伊朗3大核設施一次看

相關新聞

未經國會批准！美國2黨議員怒批川普 下令對伊朗動武「不符合憲法」

美國福斯新聞網（Fox News）報導，美國總統川普當地時間21日晚間下令襲擊伊朗後，民主黨籍聯邦眾議員康納（Ro Kh...

2周內決定變2天！川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

美國總統川普6月19日才表示將在兩周內決定是否對伊朗動武，未料僅隔兩天，便於21日下令突襲伊朗三處核設施，震驚國際社會。...

譴責「野蠻與犯罪行為」！川普空襲核設施 伊朗要求安理會召開緊急會議

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）21日晚間發函，嚴厲譴責美國總統川普下令空襲伊朗三處核...

美軍空襲伊朗核設施「捲入戰爭」！川普MAGA基本盤強烈反彈：被以色列操弄

美國總統川普因決定對伊朗發動空襲，面臨「讓美國再次偉大」運動（MAGA）部分成員的強烈反彈。批評者指控他被以色列操弄，捲...

美國入局後…中東局勢將惡化？陸學者：端視伊朗對損失評估

美國總統川普稱「徹底清除」了伊朗三處核設施，全球關注美國介入後，伊以情勢會緩和，抑或更加嚴峻。大陸學者稱，伊朗的報復會端...

美轟炸伊朗核設施…聯合國說話了！秘書長「深感憂慮」：危險的升溫行徑

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，在以色列與伊朗之間連續8天交戰後，美國轟炸伊朗3處核子設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。