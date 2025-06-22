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以色列新一輪空襲 鎖定伊朗西部與中部聖城科姆

中央社／ 耶路撒冷22日綜合外電報導
圖為伊朗國旗。歐新社
圖為伊朗國旗。歐新社

以色列軍方表示，美國空襲伊朗境內3處核子設施後，以軍今天也對伊朗西部及中部聖城科姆（Qom）等地的軍事目標發動新一輪空襲。

法新社報導，以色列軍方發布聲明指出，空軍開始「針對伊朗西部的軍事目標發動一系列空襲」。

以軍聲明還寫道：「已經打擊準備攻擊以色列領土的伊朗飛彈發射器、武裝部隊軍人，也迅速摧毀不久前向以色列領土發射飛彈的發射器。」

另外，國營的伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有4名成員命喪於以軍對科姆北部軍事基地的空襲行動。

空襲 伊朗 以色列

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