川普最大政治賭注？美軍襲擊伊朗軍事設施 分析：恐升級為更廣泛、更持久衝突

伊朗當地時間6月22日凌晨，美軍對伊朗三處核設施發動打擊，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）。美國總統川普稱，打擊「非常成功」，所有美軍飛機現已撤離伊朗領空。

路透社在分析報導中指出，對伊朗核設施發動打擊，讓川普做了一件他長期以來誓言要避免的事情，即對重大的外國戰爭進行軍事干預。

美國這次戲劇性的打擊，包括瞄准伊朗地下深處戒備最森嚴的核設施，標志著川普兩屆總統任期內最大的外交政策賭注，也是一場充滿風險和未知數的豪賭。

分析人士表示，川普堅稱伊朗必須立即實現和平，否則將面臨進一步的襲擊。不過美國的軍事干預可能會激怒德黑蘭，迫使其採取報復行動，例如關閉世界上最重要的石油動脈霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）、襲擊美國在中東的軍事基地及盟友、加強對以色列的導彈攻擊，以及啟動代理組織，對抗美國和以色列在世界各地的利益。

此類舉動可能會升級為一場比川普預想的更廣泛、更持久的衝突，讓人聯想到美國在伊拉克和阿富汗進行的「持久的戰爭」。川普曾嘲笑這些戰爭「愚蠢」，並承諾永遠不會卷入其中。

在美國國務院任職25年期間曾擔任阿以關系顧問的亞倫．戴維．米勒（Aaron David Miller）指出，「伊朗的軍事能力已被嚴重削弱，但他們有各種不對稱的應對方式……這不會很快結束。」

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路透社報導指出，在周六（21日）晚間宣布轟炸之前，川普一直在威脅採取軍事行動和呼籲重啟談判以說服伊朗達成協議以拆除其核計劃之間搖擺不定。

白宮一位高級官員表示，川普一旦確信德黑蘭無意達成核協議，便認定打擊是「正確的選擇」。

這位官員表示，川普是在確認「成功概率很高」後才批准了打擊行動。這一決定是在以色列空襲伊朗核設施和軍事設施一周多之後做出的，為美國可能發動致命一擊鋪平了道路。

核威脅依然存在

川普誇贊此次襲擊的「巨大成功」，稱對包括福爾多在內的伊朗主要核設施使用了「鑽地彈」。但一些專家認為，盡管伊朗的核計劃可能已受挫多年，但威脅可能遠未結束。

伊朗否認尋求核武器，稱其計劃純粹用於和平目的。

「從長遠來看，軍事行動可能會迫使伊朗認定核武器是威懾的必要手段，同時伊朗人會認為華盛頓對外交途徑不感興趣。」總部位於美國倡導軍控立法的無黨派組織軍控協會（the Arms Control Association）在一份聲明中表示。

「單靠軍事打擊無法摧毀伊朗已掌握的豐富核知識。打擊將阻礙伊朗的核計劃，但代價是增強德黑蘭重建敏感核活動的決心。」該組織表示。

在美國發動襲擊後不久，伊朗幾乎沒有表現出任何讓步的意願。

伊朗原子能組織表示，不會允許其「民族工業」的發展受到阻礙。伊朗國家電視台評論員表示，該地區的每一位美國公民或軍人現在都將成為合法目標。

周日（22日）凌晨，伊朗外交部發表聲明，警告稱德黑蘭「認為有權全力抵抗美國的軍事侵略」。

政權更迭

一些分析人士認為，如果德黑蘭採取重大報復行動或研制核武器，川普政府可能會被迫尋求在伊朗實現「政權更迭」。川普政府此前曾否認其有任何推翻伊朗領導層的目標。

不過反過來這又會招致額外的風險。

曾在美國情報機構擔任中東事務副情報官的喬納森．帕尼科夫（Jonathan Panikoff）表示，如果伊朗領導層感到自身生存受到威脅，就會迅速發動「不成比例的攻擊」。

但他表示，德黑蘭也必須謹慎考慮其後果。雖然封鎖霍爾木茲海峽等行動會給川普帶來麻煩，導致油價上漲和美國通脹的潛在影響，但這也會損害伊朗少數幾個強大盟友之一——中國。

與此同時，川普已經面臨民主黨人在國會對襲擊伊朗的強烈反對，還必須應對共和黨內部MAGA陣營中反干涉派的反對。

川普在其第一任期內沒有面臨重大國際危機，而第二任期僅6個月就被卷入了一場嚴重危機。

路透社分析指出，即使川普希望美國軍事介入的時間和範圍能夠受到限制，但歷史經驗表明，此類衝突往往會給美國總統帶來意想不到的後果。

川普「以實力求和平」的口號無疑將面臨前所未有的考驗，尤其是在他未能兌現迅速結束烏克蘭和加沙戰爭的競選承諾後，卻開辟了新的軍事戰線。

「川普又回到了戰爭的泥潭，」國際危機組織駐聯合國主任理查德．高恩（Richard Gowan)）說，「我不確定莫斯科、德黑蘭或北京是否有人相信他自稱是和平締造者的說辭。這聽起來更像是一句競選口號，而非一項戰略。」

（路透社）

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