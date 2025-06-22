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美轟炸伊朗恐衝擊金融市場 彭博沙盤推演明開盤情勢：股市可能開低

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國總統川普宣布已轟炸伊朗三處核子設施。歐新社
美國總統川普宣布已轟炸伊朗三處核子設施。歐新社

美國總統川普宣布已轟炸伊朗三處核子設施，全球金融市場23日開盤時，勢必將劇烈波動，以下為彭博資訊經濟學家估算中東新情勢對金融市場的可能衝擊：

* 加密幣是始終能夠維持開放的主要資產，但迄今並未提供明確的線索。在美國成功攻擊伊朗三處處核子目標後，加密幣一度上漲，但很快就恢復過去一周來的跌勢。多數主要加密幣都跌到兩個多月來的最低價。比特幣稍有支撐，但可能很快就會因為散戶信心受創及能源價格可能再漲，而與其他加密幣同步下跌。

* 中東股市22日顯然將有賣壓湧現；但中東股市與全球股市的關聯性不大，因此無法對周一（23日）其他股市提供指引。

* 國際油價將飆漲，但除非封鎖荷莫茲海峽航運受到長久干擾，否則本周油價漲幅將會縮小。基本面顯示全油全球供給充裕，尤其是美國頁岩石油業者將趁油價上漲拋售遠期油貨，而且避險基金上周已是滿手多單，可能試圖獲利了結。

* 美國公債可能周一開盤後上漲；但若中東衝突並未進一步升高，則漲勢將無法持久。以往經驗顯示，凡是中東緊張，市場的主要風險意識很快就會聚焦於油價上漲將推升通膨。除非有其他發展，否則預料本周末時美債殖利率將微幅上升。

* 美元將再度升值，一部分是因為各國降低美元負債所引發，加上美國相對而言將是高油價的受益者。之所以強調「相對」，是因為美國是石油最大產國。但一些其他安全貨幣周一可能比美元更強，例如日圓。

* 周一全球股市可能開低，但衝突若未實質性升高，則不應預期賣壓將非常激烈。亞洲主要股市可能問題較大，因為這些都是能源進口國。

接下來將如何觀察：

* 顯然是伊朗的反應。金融市場最終真正在意的，仍是油價是否將受到持續性干擾。

* 美元反彈可能在未來幾周引發軋空走勢，預料彭博美元指數周一開盤將打破四周來的下降趨勢；從技術面看，美元可能反彈約3%，但重點在於這項指數並非直接的交易標的，因此依據此一技術面來做特定的外匯交易相當危險。如果美元大幅反彈，將緊縮全球金融情勢，對其他經濟體造成更大痛苦，特別是亞洲能源進口國貨幣將更弱。

* 短期間油價將飆漲多少？目前油價已經比兩周前上漲15%，現在預料將再漲10%。

* 金價顯然看漲。但在周一上漲之後，如果衝突並未再重大升高，本周末時可能收低，因為美元升值及美國殖利率上升可能對黃金多頭不利。因為全球可能聚焦於伊朗的核子能力在可預見的未來已被抹除，則全球地緣不確定性將大幅下降，且地區性動盪並不會嚴重衝擊其他產油國的石油出口。

美國 油價 伊朗 以色列

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