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美轟炸伊朗核設施…聯合國說話了！秘書長「深感憂慮」：危險的升溫行徑

中央社／ 紐約聯合國總部22日綜合外電報導
圖為伊朗國旗在聯合國辦公大樓前飄揚。路透資料照
圖為伊朗國旗在聯合國辦公大樓前飄揚。路透資料照

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，在以色列伊朗之間連續8天交戰後，美國轟炸伊朗3處核子設施是「危險的升溫行徑」。

古特瑞斯說：「我對美國今天向伊朗動用武力深感憂慮。」並重申衝突不可能以軍事手段解決。

他還說：「這讓一個已瀕臨懸崖邊緣地區局勢危險升溫，也是對國際和平與安全的直接威脅。這場衝突迅速失控的風險日益增加，可能為平民百姓、中東地區乃至全世界帶來災難性後果。」

「我呼籲成員國緩和緊張局勢，並依據聯合國憲章與國際法來履行各項義務。」

衝突 美國 伊朗 以色列 中東

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