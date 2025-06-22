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譴責「野蠻與犯罪行為」！川普空襲核設施 伊朗要求安理會召開緊急會議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（圖）21日晚間發函，嚴厲譴責美國總統川普下令空襲伊朗三處核子設施，並緊急呼籲安理會立即召開會議應對。美聯社
伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（圖）21日晚間發函，嚴厲譴責美國總統川普下令空襲伊朗三處核子設施，並緊急呼籲安理會立即召開會議應對。美聯社

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）21日晚間發函，嚴厲譴責美國總統川普下令空襲伊朗三處核子設施，並緊急呼籲安理會立即召開會議應對。

福斯新聞報導，伊拉瓦尼在函中表示，伊朗以最強烈的措辭。譴責並與指責「這些無端且有預謀的侵略行為」。他指出，毫無疑問，美國的軍事侵略危害伊主權和領土完整，已「明顯且公然」違反國際法以及《聯合國憲章》中載明的國際規範。

伊拉瓦尼呼籲聯合國安理會就美國的「野蠻與犯罪行為」，立即召開緊急會議。

他進一步寫道：「伊朗伊斯蘭共和國緊急請求安理會立即召開緊急會議，審議這項公然且非法的侵略行為，以最強烈的措辭予以譴責，根據《憲章》賦予職責，採取一切必要措施，確保行凶者負起完全責任，不能逍遙法外。」

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