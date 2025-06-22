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2周內決定變2天！川普突襲伊朗前「關鍵48小時曝光」 2原因促美軍出擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（前排中）21日針對美軍打擊伊朗核設施發表全國演說。歐新社
美國總統川普（前排中）21日針對美軍打擊伊朗核設施發表全國演說。歐新社

美國總統川普6月19日才表示將在兩周內決定是否對伊朗動武，未料僅隔兩天，便於21日下令突襲伊朗三處核設施，震驚國際社會。每日郵報披露，川普在這關鍵48小時內接獲幕僚簡報，指出伊朗距離擁核僅剩數周，缺乏談判誠意；同時，伊朗當地正值殘月階段，有利於B-2轟炸機匿蹤出擊，最終促使川普果斷拍板突襲德黑蘭。

川普19日曾表態將在「兩周內」決定是否動用美軍支援以色列摧毀伊朗核計畫。這番發言一度讓國際社會認為戰爭風險暫時降低而鬆了一口氣。然而僅過兩天，情勢急轉直下。

20日下午，川普搭乘空軍一號飛往新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）高爾夫球俱樂部，下機受訪時改口稱「兩周只是最長期限」，顯示決策傾向已開始轉向。

抵達後，川普與四位核心幕僚密切通話，包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe），以及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan “Razin” Caine）。凱恩正是川普第一任內對抗伊斯蘭國（ISIS）行動的軍事主帥。

拉特克利夫與凱恩密集簡報指出，根據美方情報，伊朗距離打造核武僅剩「數周時間」，而以色列近期空襲僅延宕進度數月，無法徹底摧毀設施，顯示美軍若不介入，伊朗將突破紅線。紐約時報21日稍早報導，以軍行動僅拖延伊朗核活動進程約6個月。

此外，川普也被告知，儘管華府對伊朗發出外交訊號，但德黑蘭態度強硬，未展現真正談判意願。每日郵報引述川普幕僚說法指出，川普當時已確信伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）「永遠不會主動放棄核武」。

與此同時，氣候條件也成為重要變數。軍方通報指出，伊朗當地即將進入滿月過後的殘月期，夜間能見度低，有利B-2匿蹤轟炸機隱密飛行與精準打擊，形同提供一次「天候視窗」。

當地21日清晨，川普人在新澤西高球俱樂部，但白宮與其核心幕僚卻「異常沈默」，與平日熱衷社群與媒體互動的風格大相逕庭。川普幾乎沒有發文，也未依慣例向記者發表談話，甚至在搭機返回華府途中完全未與媒體接觸。

雖然21日美方曾嘗試透過外交管道聯絡伊朗，避免事態升溫，但並未取得進展。

21日下午，川普最終下達命令，出動6架B-2轟炸機，投下12枚3萬磅巨型鑽地彈，精準轟炸位於福爾多（Fordow）的核設施；同時，美軍潛艦也自400英里外發射30枚戰斧巡弋飛彈，擊中納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）核設施。

任務結束後，川普立即致電以色列總理內唐亞胡，隨後透過社群媒體與白宮簡報對全國發表演說。他特別表揚凱恩將軍的指揮成果，並強調：「現在是和平的時刻。」

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