川普派美軍突襲！分析曝「轟炸伊朗是賭注」 美方透露：是一次性行動

美國總統川普21日晚間表示，美國的空襲已讓伊朗主要核武設施「徹底全然摧毀」。美方透露，川普政府已向伊朗傳達，強調此次攻擊是一次性行動，並非意在發動推翻政權的戰爭。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，空襲福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）核設施，是美國首度對伊朗採取直接軍事攻擊，也讓以色列與伊朗軍事衝突進一步升級。以色列6月13日對伊朗先制打擊，聲稱要消除伊朗核子計畫。

國家廣播公司新聞網稱川普下令轟炸伊朗是一賭注，賭的是美方對德黑蘭核子計畫的軍事行動能保持在有限範圍內，且美國不會因此捲入另一場無止盡的中東戰爭。

美軍指揮官們尚未說明伊朗核設施可能遭受的損害，包括福爾多這座深埋地下、據信儲放濃縮鈾與精密離心機的設施。若轟炸不夠精準，或伊朗已事先轉移關鍵核子設備，美軍不排除會再次出動空襲。

縱使這次轟炸突襲行動達成目標，對伊朗發動攻擊的決策仍充滿風險與不確定性。若川普這場賭注奏效，伊朗的核子能力將倒退數年，甚至數十年。加上過去一年來遭以色列一連串軍事與情報行動重創，伊朗恐將陷入嚴重削弱的狀態。

但華府獨立機構「武器管制協會」（Arms Control Association）指出，空襲雖能使伊朗核子計畫倒退，但無法根除，「就長遠看，軍事行動可能讓伊朗斷定唯有核武才能有效嚇阻，華府對外交折衝毫無興趣。單憑軍事打擊無法摧毀伊朗積累的核子知識」伊朗遭空襲後也已表明核子計畫不會停下。

川普最初反對以色列採取軍事行動，主張談判取代轟炸。但在以色列6月13日發動攻擊前幾天，川普轉而認為，以色列對伊朗核濃縮能力的高度警覺並非無據。

在6月8日聽取美軍參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）就以色列的計畫、美國支援選項所做的關鍵簡報後，川普默許以色列發動空襲，並允許美方提供有限支持。

儘管許多「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營盟友反對美國涉入軍事行動，川普對伊朗的言辭自以色列對伊朗動武以來卻益發強硬。

華爾街日報指出，目前仍有幾項關鍵問題尚未釐清，包括伊朗的核子計畫是否徹底摧毀、伊朗會否攻擊美國或其盟國作為報復，甚至是否可能切斷經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的石油航路。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）已獲授權與伊朗方面對話，川普希望保留達成某種外交諒解的渺茫希望，以緩解中東局勢緊張。

一名美國官員表示，川普政府已向伊朗傳達訊息，強調此次攻擊是一次性行動，並非意在發動推翻政權的戰爭。