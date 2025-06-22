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發動新一輪攻勢！伊朗發射30枚飛彈 以色列多地響起警報

中央社／ 德黑蘭/耶路撒冷22日綜合外電報導
6月22 日，以色列緊急救援隊在伊朗飛彈襲擊特拉維夫一處住宅大樓的現場工作。歐新社
6月22 日，以色列緊急救援隊在伊朗飛彈襲擊特拉維夫一處住宅大樓的現場工作。歐新社

美國空襲伊朗核設施後，伊朗國營電視台今天報導，伊朗發動新一輪攻勢，向以色列發射30枚飛彈。以色列多地響起空襲警報，以色列表示，正在攔截伊朗發射的飛彈。

法新社報導，伊朗國營電視台一名主播在直播中聲稱，「你們現在看到的直播畫面是伊朗向被占領土（以色列）發動的新一輪飛彈攻勢」。這名主播引述「消息人士」的話報導，「伊朗已向以色列發射30枚飛彈」。

以色列軍方今天表示，正在攔截伊朗發射的飛彈。以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）響起空襲警報，耶路撒冷傳出爆炸聲。

以色列軍方發布聲明說：「稍早前，以色列多地響起警報，因偵測到自伊朗射向以色列的飛彈。」

聲明並說：「（以色列空軍）正在執行攔截行動，並在必要時進行打擊，以消除威脅。」

美國總統川普美東時間21日宣布轟炸伊朗3處核設施後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責美方此舉「令人憤怒、無法接受」，並表示伊朗有權捍衛自身主權。

阿拉奇在社群平台X上表示：「今天上午的事件令人憤怒、無法接受，將會引發深遠的後果。」他主張，美方的攻擊「違法且是犯罪行為。」

阿拉奇並說：「根據聯合國憲章及其允許正當自衛回應的相關條文，伊朗保留一切選項，以捍衛自身的主權、利益與人民。」

飛彈 警報 空襲 伊朗 以色列

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