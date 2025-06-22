發動新一輪攻勢！伊朗發射30枚飛彈 以色列多地響起警報
美國空襲伊朗核設施後，伊朗國營電視台今天報導，伊朗發動新一輪攻勢，向以色列發射30枚飛彈。以色列多地響起空襲警報，以色列表示，正在攔截伊朗發射的飛彈。
法新社報導，伊朗國營電視台一名主播在直播中聲稱，「你們現在看到的直播畫面是伊朗向被占領土（以色列）發動的新一輪飛彈攻勢」。這名主播引述「消息人士」的話報導，「伊朗已向以色列發射30枚飛彈」。
以色列軍方今天表示，正在攔截伊朗發射的飛彈。以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）響起空襲警報，耶路撒冷傳出爆炸聲。
以色列軍方發布聲明說：「稍早前，以色列多地響起警報，因偵測到自伊朗射向以色列的飛彈。」
聲明並說：「（以色列空軍）正在執行攔截行動，並在必要時進行打擊，以消除威脅。」
美國總統川普美東時間21日宣布轟炸伊朗3處核設施後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責美方此舉「令人憤怒、無法接受」，並表示伊朗有權捍衛自身主權。
阿拉奇在社群平台X上表示：「今天上午的事件令人憤怒、無法接受，將會引發深遠的後果。」他主張，美方的攻擊「違法且是犯罪行為。」
阿拉奇並說：「根據聯合國憲章及其允許正當自衛回應的相關條文，伊朗保留一切選項，以捍衛自身的主權、利益與人民。」
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