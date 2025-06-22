快訊

宜蘭神農商圈大停電、新月廣場瞬間陷入黑暗 客人受驚嚇

伊朗被美國轟炸，「抵抗軸心」是否有能力反擊？

才被爆食安又惹議！周氏蝦捲「消費送一份蝦捲」被網酸 粉專小編回應了

美軍為何選這3處空襲 伊朗3大核設施一次看

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透
美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透

美國於伊朗當地時間22日凌晨空襲福爾多、納坦茲、伊斯法罕3大核設施。華盛頓郵報整理出這3座對德黑蘭核子計畫至關重要設施的資訊。

● 福爾多核燃料濃縮廠

福爾多（Fordo）是伊朗2處用離心機濃縮鈾的設施之一，用來生產可供民用核子反應爐燃料的鈾。伊朗若造核武，當然也少不了這些濃縮鈾。

福爾多名義上是用於生產濃縮至20%純度的鈾，但國際原子能總署（IAEA）2023年初於當地檢測到純度達83.7%的濃縮鈾樣本，已接近武器製造等級所需的90%純度門檻。

福爾多原為伊朗的飛彈基地，位於德黑蘭以南約192公里，整座設施建於深藏地下90多公尺的山腰之中。

● 納坦茲核設施

納坦茲（Natanz）位於德黑蘭東南方300多公里處，伊朗2021年表示納坦茲設施能將鈾濃縮至60%的純度。由於納坦茲的離心機數量遠超過福爾多，因此被認為負責生產伊朗大部分接近武器級的鈾。

以色列6月13日攻擊納坦茲。伊朗原子能組織（AEOI）證實，以色列當時的攻擊造成損害，並在設施內偵測到化學和輻射污染。

● 伊斯法罕核子科技中心

根據位於華府的機構「核子威脅倡議」（NTI）表示，伊斯法罕（Isfahan）設有將天然鈾轉換成六氟化鈾氣體的工廠，這種氣體會輸送到納坦茲和福爾多的離心機。以色列6月13日的先制打擊目標也有伊斯法罕。

華爾街日報引述華府無黨派獨立機構「武器管制協會」（Arms Control Association）指出，美國這次空襲雖能使伊朗核子計畫倒退，但無法根除。協會在聲明中說「就長遠看，軍事行動可能讓伊朗斷定唯有核武才能有效嚇阻，華府對外交折衝毫無興趣。單憑軍事打擊無法摧毀伊朗積累的核子知識」。

武器管制協會表示，全面評估這次攻擊對伊朗核計畫造成的損害需要時間，而且很可能需要國際原子能總署（IAEA）的檢查員重返伊朗才行。

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透
美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透

伊朗 以色列

延伸閱讀

美國巨型鑽地彈轟炸伊朗核設施：伊朗的抵抗軸心盟友能反擊嗎？中俄有無能力介入？

美軍攻擊伊朗之後 陸官媒：中東局勢恐徹底爆炸

美轟伊朗 北京學者：損中國也損國際社會利益

美國轟炸伊朗核設施 已知狀況與可能走向一次看

相關新聞

美軍為何選這3處空襲 伊朗3大核設施一次看

美國於伊朗當地時間22日凌晨空襲福爾多、納坦茲、伊斯法罕3大核設施。華盛頓郵報整理出這3座對德黑蘭核子計畫至關重要設施的...

伊朗被美國轟炸，中國俄羅斯有意願反擊嗎？

美國總統川普在21日表示，美軍已向伊朗的多個核設施發動攻擊，動用GBU-57巨型鑽地炸彈「徹底破壞」。原先川普還承諾有兩個星期的考慮時間，沒想到只相隔2天就突然發動攻擊，正式介入以色列與伊朗的衝突。伊朗證實3座核設施遇襲，但沒有輻射外洩的跡象，實際損毀毀情形尚未可知。區域衝突是否會全面升級？伊朗目前僅向以色列發射幾枚飛彈回應，還沒有針對美軍採取報復行動。在此局勢之下，作為伊朗盟友「抵抗軸心」的各方勢力，近年實力被削弱下是否還有能力支援伊朗？中國、俄羅斯的戰略利益考量，又會否冒與美國衝突的風險而介入？

批美空襲恐釀「永久性後果」 伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

美國總統川普下令轟炸伊朗三處核子設施後，伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）譴責此次空襲違反國...

美軍攻擊伊朗之後 陸官媒：中東局勢恐徹底爆炸

美軍轟炸伊朗核設施震驚全球，外界關注後續狀況。大陸資深媒體人、被視為有大陸官方背景的《牛彈琴》公眾號表示，現在可能不是如...

川普介入以伊給台灣的啟示！外媒：打伊朗給中國看 美未退回孤立主義

澳洲媒體「澳洲人報」報導，美國出動B-2轟炸機打擊伊朗核設施也在印太地區重新釋出戰略訊號，顯示美國並未退回孤立主義，在國...

美國轟炸伊朗核設施 已知狀況與可能走向一次看

美國總統川普今天宣布美方已空襲伊朗多處核設施，並形容是「非常成功的攻擊」且表示美軍的飛機安全返航。法新社統整目前已知的狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。