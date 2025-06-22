批美空襲恐釀「永久性後果」 伊朗外長：保留一切選項捍衛主權

美國總統川普在21日表示，美軍已向伊朗的多個核設施發動攻擊，動用GBU-57巨型鑽地炸彈「徹底破壞」。原先川普還承諾有兩個星期的考慮時間，沒想到只相隔2天就突然發動攻擊，正式介入以色列與伊朗的衝突。伊朗證實3座核設施遇襲，但沒有輻射外洩的跡象，實際損毀毀情形尚未可知。區域衝突是否會全面升級？伊朗目前僅向以色列發射幾枚飛彈回應，還沒有針對美軍採取報復行動。在此局勢之下，作為伊朗盟友「抵抗軸心」的各方勢力，近年實力被削弱下是否還有能力支援伊朗？中國、俄羅斯的戰略利益考量，又會否冒與美國衝突的風險而介入？

2025-06-22 14:09