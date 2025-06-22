批美空襲恐釀「永久性後果」 伊朗外長：保留一切選項捍衛主權
美國總統川普下令轟炸伊朗三處核子設施後，伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）譴責此次空襲違反國際法，並警告將帶來「永久性後果」。
衛報報導，阿拉奇在社群媒體上發表聲明，指控美國作為聯合國安理會常任理事國，攻擊伊朗和平用途的設施，嚴重違反聯合國憲章、國際法和禁止擴散核武條約（NPT）。
阿拉奇表示：「今天上午的事件令人髮指，將帶來永久性後果。聯合國所有成員國都必須對這種極度危險、無法無天且具犯罪性質的行為保持高度警覺。」
阿拉奇強調：「根據《聯合國憲章》及其關於合法自衛的條款，伊朗保留一切選項，捍衛自身主權、利益和人民。」
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