美軍攻擊伊朗之後 陸官媒：中東局勢恐徹底爆炸

美軍轟炸伊朗核設施震驚全球，外界關注後續狀況。大陸資深媒體人、被視為有大陸官方背景的《牛彈琴》公眾號表示，現在可能不是如美國總統川普所言是和平時刻，他認為該行動是對一個主權國家的公然侵略，「是在點燃更大的衝突。最糟糕的，可能還不是現在」，「接下來中東局勢可能真有徹底爆炸的危險。」

牛彈琴對於後續提出一系列的疑問，包括「伊朗不得不反擊，否則無法向國民交代，哪怕是悲壯的反擊，美國的中東目標，美國的軍事基地，美國航母轟炸機，伊朗會不會有所得手？對伊朗反擊，美國和以色列肯定更會加大攻擊，徹底摧毀伊朗的核項目、導彈項目甚至軍事潛力，會不會最終對哈梅內伊（哈米尼）下手？被逼到牆角的伊朗，會不會孤注一擲，比如封鎖霍爾木茲海峽（荷莫茲海峽），或者加速合成某種低級的核彈（髒彈）？還有，美國和以色列對伊朗核設施下手，會不會造成核汙染？」

在前述不確定性中，牛彈琴認為有三點是肯定的：

一、美國最後肯定會下場。現在已經不宣而戰，還各種冠冕堂皇，還洋洋得意於美軍的勝利，但這是對一個主權國家的公然侵略； 二、不管伊朗政權最終什麼命運，這股動盪衝擊波，將向整個中東擴散； 三、面對伊朗的報復和中東的動盪，美國一直想從中東抽身去對付「東方大國」（指中國）的計劃，不得不有所推遲。

牛彈琴還說，此前已經很多跡象判斷美國會動手，至少包括四信號：一是B-2轟炸機沒有加滿燃油，是因為攜帶了重型彈藥；二是川普稱兩周緩衝期是煙霧彈，完全符合川普個性，也符合當前的實際；三是伊朗認識到最大危險將到來，也在做萬全準備，包括最高領袖哈米尼已經轉移；四是美軍曬出了出征前的豪華加餐。