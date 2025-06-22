川普介入以伊給台灣的啟示！外媒：打伊朗給中國看 美未退回孤立主義

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍打擊伊朗核設施行動。歐新社
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍打擊伊朗核設施行動。歐新社

澳洲媒體「澳洲人報」報導，美國出動B-2轟炸機打擊伊朗核設施也在印太地區重新釋出戰略訊號，顯示美國並未退回孤立主義，在國家利益與盟友安全受威脅時仍會果斷出手，有助重建美國在印太地區抵禦中國大陸的嚇阻力，可能牽動中國評估權衡是否攻打台灣或推進其他領土主張。

澳洲人報報導指出，雖然部分分析人士擔憂，美國重返中東會分散其在印太的注意力與資源，尤其是艦艇、飛彈與戰機重新部署之際，但這次行動可能反而有助於重建美國的嚇阻力。誠如美國國防部長赫塞斯重申，印太仍是美國的戰略優先區域。

俄烏戰爭凸顯一個地區發生的事件會直接影響另一地區的戰略局勢，尤其是印太地區。同樣的道理，中國在評估是否攻打台灣或推進其他領土主張時，會參考國際社會對侵略行為的反應。

儘管國際社會聲援烏克蘭立場強硬，實際軍援卻緩慢受限，讓普亭與中國倍感鼓舞。自俄羅斯在中國的經濟與技術支持下入侵烏克蘭以來，北京在印太行動更趨強硬，不僅對台灣進行包圍式軍演，發布飛彈攻擊宣傳，還在南海發射水炮攻擊菲律賓船隻，也對澳洲軍機艦艇頻繁進行危險攔截，擴大區域脅迫行為。

無論外界最終如何評價，美軍這次空襲伊朗已在某種程度上重建在印太地區的嚇阻力。

就如國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭的沉默回應，曾助長中國膽量，此次行動則釋出更明確訊號：挑釁行為是有限度的。儘管外界對當前美國政府在北約、烏克蘭與關稅議題上的政策感到憂慮，但美國並未退回孤立主義。只要國家利益受到威脅，例如伊朗追求核武的情況，美國仍會選擇出手，尤其是為了支援其盟友。

重建美國在印太地區的嚇阻力正是赫塞斯近期在新加坡香格里拉對話中重申的戰略要務，此次對伊朗的打擊有助強化這項目標。

報導描述，這場中東衝突釋出一個明確警訊：世界正在改變，各國日益傾向以武力推進國家目標。若澳洲要對區域嚇阻力有所貢獻，並在必要時保護本國利益，就不能只停留在口頭支持。這代表必須立即強化戰略韌性，從燃料儲備做起，並迅速提升國防預算與作戰能力，以因應這個更危險的時代。

伊朗 以色列

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