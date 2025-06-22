美軍成功重擊伊朗核設施 美國政府內部為何氣氛沒那麼樂觀？

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透 美國總統川普21日宣布，美軍成功打擊伊朗3處核子設施，儘管他當晚發表全國講話時語帶勝利，但政府內部氣氛則沒那麼樂觀，官員們正嚴陣以待，準備應對伊朗可能發動的反擊。

網路媒體Politico報導，決定派出B-2轟炸機攻擊伊朗是川普任內最重大的軍事行動，可能使美國捲入另一場中東衝突，這正是川普和副總統范斯長期以來一再承諾要避免的情境。

一位政府官員表示：「我們不知道這會讓我們陷入多麼曠日持久的局面，目前釋出的訊息是，我們希望解除伊朗的核子能力，並把重點放在談判上。」

一位白宮資深官員表示，川普過去幾天來愈發堅信，他握有一個難得的機會，能以美方人員風險極小的方式，摧毀德黑蘭的核子能力。

據另一位政府官員和一位接近白宮的人士，早在川普表示將於「2周內」決定是否實質介入以伊衝突時，此次空襲計畫就已經在醞釀之中。

第一位官員指出，儘管川普對衝突降溫表現出意願，卻也在評估軍事選項。該官員表示：「他審視了各種打擊方案，選定了一個範圍有限、量身打造的計畫。」

接下來的發展，將在很大程度上取決於伊朗的回應。若德黑蘭選擇報復，駐紮在中東的4萬多名美國軍人與國防部文職人員恐成為攻擊目標。

不過，川普政府越來越有信心，認為伊朗及其在中東的代理人網絡，已在過去數周遭以軍行動重創，因此德黑蘭的反擊能力，以及引爆更大規模戰爭的可能性有限。一位美方官員表示，伊朗可能會選擇屈服，或採取有限度反應，為後續短暫的外交下台階保留空間，這是一種「現實的可能性」。

這位官員補充：「這對伊朗確實是未知領域，該政權自成立以來，就一直試圖阻止美國發動攻擊。」

然而，川普周邊人員仍存在憂慮。一位知情人士表示：「升級風險相當高。」如果伊朗的回應導致美方出現重大傷亡，「美國將面臨更大的介入壓力。」

這位知情人士也指出，國防部長赫塞斯「將感受到壓力，以某種方式證明，這些打擊如川普所宣稱般成功」。他還指出，五角大廈今年曾評估認為，由於伊朗核子設施埋藏地底下且分散配置，美軍需要持續打擊30天才能加以摧毀。