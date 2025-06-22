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美轟伊朗 北京學者：損中國也損國際社會利益

中央社／ 上海22日電

美軍轟炸伊朗3處核設施。北京學者表示，美國打擊伊朗讓國際社會感到不安，中國與伊朗包括能源運輸在內的各種貿易毫無疑問地會受到影響，無辜的受害者也不僅是中國。

美國總統川普（Donald Trump）在19日表示，將於2週內決定是否對伊朗採取行動；川普21日晚於社群平台真實社群（Truth Social）宣布，已對伊朗3處核設施完成攻擊行動，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Esfahan）。

中國人民大學外交學系教授李慶四於22日對中央社表示，美國攻擊伊朗為中東問題「火上澆油」，這是一件讓國際社會感到極為不安的入侵事件。以色列也有核武器，美國卻採取雙重標準，偏袒以色列，不公平地對伊朗大打出手。

李慶四認為，美國的作法是為了讓以色列「中東代言人」地位不敗，目的是維持石油美元體系穩定性，延續美國在中東地區的霸權；中國做為國際社會一份子，立場與國際社會很多國家一致，反對美國、以色列侵害中東其他國家行動。

他直言，伊朗陷入大規模導彈摧毀狀態後，石油生產、運輸設施等各方面都會受到波及，中國與伊朗包括能源運輸在內等各種貿易也毫無疑問地會受到影響，「中國是無辜的受害者，不過無辜的受害者，也不只是中國了」。

李慶四表示，中國駐聯合國代表多次強調，堅決反對武力解決問題，反對域外國家、霸權國家在中東進一步地激化矛盾衝突，中國將與國際社會愛好和平的國家、廣大阿拉伯國家一起推動和平解決，防止戰爭蔓延中東地區之外。

北京國際關係學者時殷弘對中央社指出，川普拋出2週期限還未到，美軍轟炸機攻擊伊朗地下濃縮鈾設施，這是中東戰爭的重大升級，推估原因在於伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）前一天在瑞士日內瓦對歐洲表態不放棄濃縮鈾開發。

時殷弘認為，倘若伊朗3處核設施被證實確實摧毀，以色列達到其對伊朗戰爭首要目的，加上伊朗防空體系已被摧毀，彈道飛彈和遠途無人機數量銳減，實際再也無力攻防，「由此判斷，以色列和美國的對伊戰爭已實際接近尾聲」。

時殷弘提到，中國、俄羅斯兩國未要求伊朗放棄濃縮鈾開發，對於以色列態度則是趨於敵對態度，尤其是俄羅斯。中國、俄羅斯沒辦法影響以色列、美國的中東基本政策，中國、俄羅斯在伊朗的利益將由於伊朗羸弱，得不到有效保護。

伊朗 以色列

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