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影／遭美軍B-2轟炸機突襲後！伊朗福爾多核設施最新畫面曝光
美國總統川普於當地時間21日證實出動B-2匿蹤轟炸機打擊伊朗核設施，其中包括深鑿山體之下的福爾多濃縮廠（Fordow），伊朗半官方媒體法斯通訊社曝光福爾多遇襲後的最新畫面。
法斯通訊社22日在X上傳一段46秒影片，強調這是福爾多遭到美軍空襲後最先曝光的第一段影像，根據畫面可見現場仍處於夜幕之下，看不出有大規模破壞狀況。
法斯通訊社也以波斯文指出，伊朗第7大城、伊斯蘭教什葉派聖地科姆（Qom）的證實，「數小時前，科姆的防空系統已啟動，在識別敵對目標後，福爾多核設施周邊區域遭敵軍空襲。」
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