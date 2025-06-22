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遭美軍B-2轟炸機突襲後！伊朗福爾多核設施最新畫面曝光

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川普派「空中幽靈」炸伊朗！625億B-2戰機曝光 雷達難辨「像小鳥」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國21日出動B-2「幽靈」戰略轟炸機空襲伊朗核設施，這款軍機造價高達21億美元，是美軍史上最昂貴作戰機種。美聯社
美國21日出動B-2「幽靈」戰略轟炸機空襲伊朗核設施，這款軍機造價高達21億美元，是美軍史上最昂貴作戰機種。美聯社

路透報導，美國21日出動B-2「幽靈」戰略轟炸機空襲伊朗核設施，這款軍機造價高達21億美元是美軍史上最昂貴作戰機種，採用雷達吸收材質與特殊角度設計，雷達反射截面積小得如同一隻小鳥，敵軍幾乎難捕捉。而美軍這次行動使用多枚巨型鑽地彈，穿透力達到61公尺，足以摧毀世上防禦最強的地下結構。

每架B-2幽靈戰略轟炸機造價約21億美元（約台幣625億元），是美國核三位一體的關鍵平台，由諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）公司負責生產，除卻自身與燃料重量的酬載能力達到1.81萬公斤，可搭載多樣化的常規武器與核武器。至今美國僅生產21架。

其內部武器艙設計旨在維持匿蹤性能，同時容納大型彈藥，包括最多可裝載2枚巨型鑽地彈。

B-2轟炸機在未進行空中加油情況下，航行距離超過1.1萬公里，可從美國本土基地出發執行全球打擊任務。若進行空中加油，B-2轟炸機幾乎可觸及全球任何目標；過去曾從密蘇里州飛往阿富汗與利比亞。

B-2轟炸機的匿蹤技術結合雷達吸收材料與特殊角度設計，能大幅降低敵方雷達偵測，其雷達截面積據稱僅如一隻小鳥，幾乎難以被傳統雷達捕捉。另外，這款軍機採用2人駕駛組員配置，並透過高度自動化系統減少人力需求，同時維持作戰效能。

另外，巨型鑽地彈（MOP）是美國庫存中最大的常規炸彈，重達3萬磅，長約6.25 公尺，搭載GPS 精準導引系統，專為摧毀強化的地下掩體而設計，可穿透超過61公尺（200英尺），足以摧毀世上防禦最強的地下結構。

不過由於體積龐大，B-2轟炸機每次任務通常僅能攜帶1至2枚MOP。

每架B-2幽靈戰略轟炸機造價約21億美元，約台幣625億元，是美國核三位一體的關鍵平台。路透
每架B-2幽靈戰略轟炸機造價約21億美元，約台幣625億元，是美國核三位一體的關鍵平台。路透

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