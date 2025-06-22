美軍轟炸伊朗核設施 我3國籍航空：無航班受影響

美國總統川普21日表示，已完成攻擊伊朗3處核子設施，所有執行任務的飛機已經在離開伊朗領空，外界憂心國際航班恐受到影響。對此，我3家國籍航空均表示，沒有航班受到影響，請旅客安心。

川普21日Truth Social發文表示，美國已完成攻擊伊朗3處核子設施，包含福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）核設施和伊斯法罕（Esfahan）核設施；川普表示，目前所有戰機均已離開伊朗領空，現在是和平的時刻。

外界憂心美國攻擊伊朗恐影響國際航班，對此，我3家國籍航空（長榮航空、中華航空、星宇航空）表示，沒有航班受到影響，請旅客不用擔心。