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遭美軍B-2轟炸機突襲後！伊朗福爾多核設施最新畫面曝光

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美軍轟炸伊朗核設施 我3國籍航空：無航班受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
川普總統21日晚間發表全國演講，宣稱對伊朗的空襲行動為「一場輝煌的軍事勝利」。圖／路透
川普總統21日晚間發表全國演講，宣稱對伊朗的空襲行動為「一場輝煌的軍事勝利」。圖／路透

美國總統川普21日表示，已完成攻擊伊朗3處核子設施，所有執行任務的飛機已經在離開伊朗領空，外界憂心國際航班恐受到影響。對此，我3家國籍航空均表示，沒有航班受到影響，請旅客安心。

川普21日Truth Social發文表示，美國已完成攻擊伊朗3處核子設施，包含福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）核設施和伊斯法罕（Esfahan）核設施；川普表示，目前所有戰機均已離開伊朗領空，現在是和平的時刻。

外界憂心美國攻擊伊朗恐影響國際航班，對此，我3家國籍航空（長榮航空、中華航空、星宇航空）表示，沒有航班受到影響，請旅客不用擔心。

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