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遭美軍B-2轟炸機突襲後！伊朗福爾多核設施最新畫面曝光

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美官員稱福爾多遭12枚碉堡剋星轟炸 伊朗議員駁：僅地表受損

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2025年5月19日拍攝於伊朗的福爾多燃料濃縮廠衛星影像。美國總統川普於當地時間21日證實派美軍打擊伊朗核設施，隨後在社群平台發文稱「福爾多（Fordow）已經不存在」。圖／法新社
2025年5月19日拍攝於伊朗的福爾多燃料濃縮廠衛星影像。美國總統川普於當地時間21日證實派美軍打擊伊朗核設施，隨後在社群平台發文稱「福爾多（Fordow）已經不存在」。圖／法新社

美國總統川普21日宣布美軍打擊伊朗3處核子設施，深藏山體內部的福爾多鈾濃縮廠據稱遭到超過10枚碉堡剋星炸彈轟炸，但代表當地的伊朗國會議員聲稱，福爾多「未遭到嚴重損壞」。

福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannit）稍早表示，他剛跟川普通完電話。川普透露，美國對福爾多投下6枚碉堡剋星炸彈。但美國官員後來向紐約時報與CNN透露，美軍出動6架B-2轟炸機，向福爾多核子設施投下12枚重達13噸多的碉堡剋星炸彈。

不具名官員同時表示，美國海軍潛艦向伊朗納坦茲和伊斯法罕核子設施發射了30枚戰斧巡弋飛彈，另有一架B-2轟炸機向納坦茲投擲了2枚碉堡剋星炸彈。

不過，半島電視台引述伊朗塔斯尼姆通訊社報導，代表福爾多所在地庫姆地區的國會議員萊希（Manan Raisi）表示，美軍的攻擊僅觸及「表面」。

萊希指出：「根據準確資訊，我可以明確表示，與那位撒謊的美國總統的說法相反，福爾多核子設施並未遭到嚴重損壞，受損的部分大多僅限於地面，都可以修復。」

萊希也重申了先前的評估，即美軍空襲後未偵測到放射性物質洩漏。沙烏地阿拉伯的核子與放射管理委員會（Nuclear and Radiological Regulatory Commission）也表示，美國空襲伊朗核子設施後，沙國與鄰近波斯灣國家「環境未偵測到任何放射性影響」。

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