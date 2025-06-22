【即時短評】美軍轟炸伊朗核子設施 川普恐面臨信用疑慮

美國總統川普是出了名的喜歡出爾反爾，有時承諾一周後會公布某項政策，結果遲到，或者食言而肥，都是家常便飯，大家習以為常，不過川普在政策大方向上卻一直很有原則，也勇於兌現在選舉中所做出的承諾，算是川普的優點之一。

然而，川普21日卻打破了守信的形象，向伊朗的核子設施發動攻擊。

白宮明明19日才在記者會中向各大媒體宣讀川普的決定，指川普基於與伊朗談判的可能性，將在2周後再決定是否對伊朗採取行動，沒想到美軍卻在21日轟炸福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施。

不但川普的2周承諾成了一則笑話，直接打臉白宮稱川普更希望用外交手段來解決問題的說法，也再度衝擊國際社會對川普的信任，尤其俄烏戰爭尚未停歇，不僅烏克蘭可能未來對任何美方的承諾都失去信心，俄羅斯也可能拿此做文章來阻礙美國的調停，以延續繼續打仗的企圖。

有專家分析，川普做出發動攻擊的決定，有可能是參考2020年對伊朗發動攻擊之後，伊朗對美國的反擊有限，讓川普食髓知味，又或者，川普認為，以色列已經為美軍清除大多數的障礙，讓川普政府得以收割功勞、介入得分。

然而，川普如果認為此次攻擊足以抹去伊朗的威脅，甚至換取穩定的中東，則實在過於天真。

除了伊朗可能藉由代理組織進行報復，美國和以色列在本次衝突中所展現出壓倒性實力，也可能施壓伊朗傾全國之力來發展核武，以獲得安全保證。

此外，川普上台後，多次批評拜登政府縱容戰爭四起，認為俄羅斯入侵烏克蘭，以及哈瑪斯對以色列的恐攻，源自於前政府的軟弱和無能，川普也堅決反對美國軍隊實際介入任何外國戰場，但川普現在卻一反此前的說法，出動美軍執行轟炸任務，可見川普的兩套標準。

川普此次下令「提前」發動攻擊，或許有意立威，展現出川普作為美國總統的強硬，證明川普的威脅可不是說說而已，也想藉此快速壓制中東戰火，讓伊朗知難而退，但投機的行為卻有可能犧牲了世界對大國領袖的信任，也多少背棄美國國內支持者的期待，恐醞釀國內外對川普的信用疑慮。