陸學者：伊朗擁核機會窗口已關閉 需回歸多邊談判解決

美國總統川普宣布，已成功完成對伊朗三個核設施的攻擊行動。上海外國語大學中東研究所教授、中國中東學會副會長劉中民指出，伊朗追求實現擁核的機會窗口可能已經關閉。但伊核問題的解決最終還是要回到多邊談判機制上，因為伊朗應該認識到，與美國單獨進行談判是沒有保障的。

劉中民接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪是在美軍這次行動前，但在20日發布的這篇專訪中，劉中民已預期，美國越來越堅定地支持以色列打擊伊朗，甚至可能親自下場，本周末應該是關鍵的決策時間點。

劉中民認為，盡管處境艱難，伊朗政權尚未岌岌可危。伊朗遭受最大損失的時刻是在衝突爆發之初，以色列通過情報滲透與「定點清除」方式，對伊朗的軍政領導層與核科學家造成了嚴重打擊。但是從近幾天的情況來看，其國內並沒有發生嚴重的危機和騷亂，伊朗對以色列的反擊有序且有效，表明其政權、軍事指揮體系依然在正常運轉。

劉中民說，伊朗已經做好萬一最高領導人遇襲身亡後的應對預案。衝突爆發之初那種因領導層大面積死亡導致的恐慌與嚴重危機時期，伊朗已經挺過來了。

劉中民預期，美國在多大程度上打擊伊朗的核能力，是決定衝突持續時間的重要因素。如果核能力遭受致命打擊，伊朗很有可能會做出更嚴重的回應，如近期伊朗強調會打擊美國在中東的軍事基地，或者封鎖霍荷姆茲海峽。伊朗也可能瞄準美國在巴林（美海軍第五艦隊基地）、阿拉伯聯合大公國的大型軍事基地作為報復，而這勢必進一步升級衝突。

對於伊朗會否考慮放棄核研發的立場，以換取與美國、以色列的外交妥協？劉中民表示，這對伊朗來說這是個艱難的選擇。從2003年伊核危機出現到現在20多年了，伊朗長期圍繞和平利用核能的權利問題與美國、西方、以色列進行博弈。

劉中民指出，伊朗已蒙受了沉重打擊，在尊嚴和榮譽上也遭到打擊甚至羞辱，包括其軍政高層、關鍵科學家損失慘重。就算伊朗國內某些勢力有擁核的動機與訴求，現在追求實現擁核的機會窗口可能也已經關閉。

他認為，未來圍繞伊核問題，伊朗恐怕很難回到與美國單獨談判的道路上，伊核問題的解決最終還是要回到多邊談判機制上。伊朗現在應該認識到，與美國單獨進行談判是沒有保障的。但如果美國和以色列不給伊朗留有餘地，則衝突勢必長期化，而伊朗面對持久戰的韌性與優勢會比以色列更明顯。