美介入以伊戰爭 紐時：中東動盪會讓中國損失慘重

以色列和伊朗持續交戰之際，美軍空襲伊朗3處核設施。紐約時報分析，中東動盪將為中國帶來慘重損失，包括能源方面及在中東的立足點，而中國不太可能在軍事上保護伊朗。

據環球網報導，美國總統川普今早發表全國講話，稱伊朗核設施已被「徹底摧毀」，美國的目標是摧毀伊朗的濃縮鈾能力，遏制伊朗構成的核威脅。川普並指，如果伊朗不尋求和平解決，美國可能會攻擊更多目標。

中國暫未對美國空襲伊朗核設施作出回應。

紐約時報20日報導，一場失控的衝突會讓中國損失慘重。中國以折扣價購買伊朗幾乎所有的出口石油，利用秘密油輪船隊規避美國的制裁；而中國有一半的進口石油是經由伊朗南部海岸的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）運輸。

報導表示，中國政府正努力扭轉經濟疲軟局面，能源價格上漲將是另一個令中國頭痛的問題。

除了能源之外，伊朗還為中國在中東提供了一個重要的立足點，以促進中國的利益和對抗在該地區擁有數萬軍隊的美國。中國一直指望在該地區最親密的夥伴伊朗抵制美國的影響力。

報導表示，雖有這些戰略利益，中國不太可能在軍事上保護伊朗，尤其在美國介入下。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫伯（Zack Cooper）表示，中國實際上沒有能力派遣軍隊保衛伊朗的設施，中國更願意做的是低調地提供物質支持、口頭上的支持，及可能提供一些人道主義援助。

曾任白宮和美國國務院中國政策高級官員葛維茨（Julian Gewirtz）表示，中國正努力跟上事態的快速發展，並優先考慮照顧在該地區的中國公民和資產，而不是任何更廣泛的外交倡議。

有專家則認為，中國在中東純粹扮演著商業和經濟角色，不願對其合作夥伴施加壓力，以免削弱中國在中東的地位。

報導並提到，美國的行動可讓中國藉機了解川普的外交政策方針以及他使用武力的意願，這可能會影響中國對美國是否會在中國決定入侵台灣時保衛台灣的評估。