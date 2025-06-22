美國轟炸伊朗核設施 短期停火希望渺茫

美國派遣B-2轟炸機攻擊伊朗核設施，確定參戰！美國總統川普22日宣布攻擊伊朗3座核設施，且實施轟炸的飛機都安然完成任務。對此，伊朗外交部長阿拉格齊直言，美國對以伊衝突進行干涉會有非常嚴重的後果。法國總統馬克宏幾天前才在G7峰會公開說以伊有停火方案，如今看來，短期停火恐相當困難。

2025-06-22 11:33