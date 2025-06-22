美國轟炸伊朗核設施 短期停火希望渺茫
美國派遣B-2轟炸機攻擊伊朗核設施，確定參戰！美國總統川普22日宣布攻擊伊朗3座核設施，且實施轟炸的飛機都安然完成任務。對此，伊朗外交部長阿拉格齊直言，美國對以伊衝突進行干涉會有非常嚴重的後果。法國總統馬克宏幾天前才在G7峰會公開說以伊有停火方案，如今看來，短期停火恐相當困難。
炸死恐攻推手
根據《英國廣播公司》報導，伊朗軍方表示此次美軍轟炸導致3位高級官員死亡，其中還有協助哈瑪斯策畫2023年10月7日攻擊以色列的推手伊札迪。據傳美軍使用B-2轟炸機進行此次行動，因此B-2戰機才能搭載徹底摧毀發電廠的炸藥。對此，伊朗外交部長阿拉格齊表示，美國的干涉讓局勢變得相當危險。
《歐洲新聞網》提到，阿拉格齊近日才與歐盟多位外交部長會面，討論以、伊如何停火。歐盟外長強調對伊朗發展核武的「擴張」感到憂慮，並認為伊朗沒有將核能作為平民使用，但還是希望能儘速與伊朗進行談判。但伊朗堅持除非以色列停止轟炸，就不願重新坐上談判桌。
以伊衝突恐惡化
這是自1979年伊朗革命以來，美國首次出動空軍轟炸該國境內主要設施，已經構成戰爭行為。《衛報》提到，法國總統馬克宏針對川普提前離開G7還說是因為川普有制定出停火方案，但還需要緊急更全面的討論所以先走。不過不久後川普隨即打臉，並表示會有「更大的驚喜」。
《半島電視台》提到，目前以伊轟炸造成以色列25人死亡，伊朗則有430人死亡、3500人受傷。美軍在中東仍有4萬駐軍，雖然川普希望儘速結束戰爭，但《英廣》以目前局勢分析，以色列不願停止轟炸，伊朗也不因此終止核計畫，衝突恐怕僅剛開始。
民眾抗議政府助以
在柏林、倫敦與斯德哥爾摩等地都有民眾上街，呼籲政府不要再將武器運輸給以色列、同時停止與以色列的軍事合作。
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