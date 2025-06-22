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中東美軍挫咧等！「這幾處」恐成報復目標 伊朗代理勢力嗆聲川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地空拍圖，攝於2019年12月。美聯社
美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地空拍圖，攝於2019年12月。美聯社

美國總統川普於當地時間21日證實打擊伊朗3處核設施，美軍高層後續通知部隊準備因應報復攻擊，紐約郵報指出美軍在中東地區3處基地恐怕遭伊朗攻擊。與此同時，伊朗扶植的葉門叛軍青年運動放話，稱川普「必將承受開戰後果」。

每日郵報報導指出，美國軍方告誡部隊士兵，21日行動「極可能引發針對美軍在中東基地與設施的反擊」，並且「很可能啟動伊朗及其他境外恐怖組織在海外的行動者，對美國人員與設施發動攻擊」。

紐約郵報整理以下美軍在中東基地可能淪為伊朗攻擊目標：

1.烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）：位於卡達，是美國在中東地區最大規模的空軍基地。

2.美國海軍第五艦隊（US Navy Fifth Fleet）：總部設在巴林，是美國在波斯灣的重要海軍資產。

3.阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base）：位於伊拉克，伊朗聖城部隊曾在指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）遭美軍擊殺後，於2020年對此基地發動報復攻擊。

除此之外，伊朗甚至可能襲擊美國在伊拉克、阿拉伯聯合大公國，甚至是以色列的外交使館。

此外，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）雖並不屬於美方設施，也可能成為伊朗的報復目標。這海峽是全球最敏感的能源運輸要道之一，全球約25%的石油與1/3的液化天然氣（LNG）經由此處運送，一旦遭封鎖，恐對全球能源市場造成巨大衝擊。

另一方面，美國有線電視新聞網（CNN）報導，青年運動政治局官員阿薩德（Hizam al-Assad）22日在X發文，稱將追究美國打擊伊朗核設施的責任，他寫道：「川普必須承擔後果。」

青年運動武裝部隊稍早曾聲明，若「美國敵人為支持以色列而發動侵略」，該組織已準備好攻擊紅海的美國海軍艦艇。

圖為美軍於卡達烏代德空軍基地。美聯社
圖為美軍於卡達烏代德空軍基地。美聯社
美國海軍第五艦隊2020年12月31日發布海軍護送核動力潛艦喬治亞號通過海灣水域。路透
美國海軍第五艦隊2020年12月31日發布海軍護送核動力潛艦喬治亞號通過海灣水域。路透

伊朗 以色列

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