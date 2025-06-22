川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇

美國總統川普21日在美軍空襲伊朗核子設施後發表演說。川普表示，接下來對伊朗來說不是和平就是悲劇，並表示，還有很多攻擊的目標，指如果不盡快達成和平，美國將攻擊那些目標。

川普日前才表示，擬在2周之後決定是否對伊朗採取行動，但21日卻突然宣布完成對伊朗3處核子設施的轟炸行動，等同美軍正式介入這場伊朗和以色列之間的衝突；川普於美東時間21日晚間對此發表全國談話。

川普21日晚間向全國發表電視談話，副總統范斯、國務卿魯比歐（Marco Rubio）和國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）也一同出席面對全國觀眾。

川普指出，美軍21日向伊朗3座關鍵的核子設施，包括福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）核設施和伊斯法罕（Esfahan）核設施，發動精準打擊。

川普表示，這次攻擊行動的目標就是要摧毀伊朗鈾濃縮的能力，停止伊朗的核子威脅，並指伊朗是世界上贊助恐怖組織的第一位；川普表示，他今晚要向全世界報告，軍事攻擊行動非常成功，伊朗的關鍵鈾濃縮設施已經被徹底、完全地摧毀。

川普說，作為中東霸凌國的伊朗現在必須要達成和平，否則未來的攻擊將更為嚴重，而且更簡單；伊朗過去40年來一直高喊「打倒美國」、「打倒以色列」，並殘殺美國人民，有上千名美國人因為伊朗的恐怖攻擊喪生；川普也點名伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），稱全球成千上萬的人因他而亡。

川普說，他很早以前就做出決定，不該讓這樣的事情繼續發生。

川普在談話中感謝以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和以色列軍隊，指美國和以色列團隊合作；川普也對執行此次攻擊行動的美國軍人表達感謝，並表示，希望接下來不會再借助到他們的力量來執行同等規模的軍事行動。

川普說，接下來不是和平，就是伊朗的悲劇，而且遠比過去8天來得悲慘；川普說，伊朗還有很多目標，指美軍21日攻擊的目標是最艱難，也是最致命的目標。

川普表示，如果不盡快達成和平，美軍將針對伊朗的目標發動精準、快速和熟練的攻擊，並認為，多數的目標能在幾分鐘內被摧毀。

川普說，世界上沒有軍隊能夠複製美軍21日發動的攻擊行動，並指出，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和赫塞斯將於22日上午在五角大廈舉行記者會。