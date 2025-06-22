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美開戰激怒伊朗！德黑蘭嗆「永不停止核活動」控國際原能總署助美共犯

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透
美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗和機構譴責美軍打擊行動，同時指控聯合國核監督機構是共犯，揚言「永遠不會停止核活動」。

伊朗國營通訊社IRNA報導，伊朗原子能組織證實，福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）等3大關鍵核設施22日遭到「野蠻攻擊」，且稱這是公然違反《核不擴散條約》（NPT）。

伊朗原子能組織更指控國際原子能總署（IAEA）有「共犯之嫌」。

伊朗原子能組織呼籲國際社會聲援伊朗、譴責美國空襲，並強調將「永不允許這項國家產業的進展遭到終止」。

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透
美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透
美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透

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