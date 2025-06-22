內唐亞胡讚川普將改寫歷史！「果斷決定」打擊伊朗核設施

美國總統川普21日宣布美軍空襲伊朗3處核設施後，以色列總理內唐亞胡發表簡短講話，讚揚川普對伊朗核子設施發動打擊，並表示此舉將「改寫歷史」。

衛報轉述，內唐亞胡向川普致賀，稱：「您以美國令人敬畏且正義之力量打擊伊朗核設施的果斷決定，將改寫歷史。」

內唐亞胡自誇，以色列在「雄獅崛起行動」取得真正令人驚嘆的成就，「但在今晚針對伊朗核子設施的行動中，美國展現出真正的無與倫比，完成了地球上其他國家無法達成的任務。」

他表示，歷史將記下川普採取行動，阻止伊朗擁有核武，並讚揚川普「今天的領導力創造了歷史的轉捩點，有助於引領中東及其他地區走向繁榮與和平的未來。」

內唐亞胡指出，「川普總統和我常說『和平源自於實力』，先有實力，後有和平。今晚，川普總統和美國展現了強大的實力。」

內唐亞胡向川普道謝，並稱「以色列人民感謝你們。文明力量感謝你們。願上帝保佑美國。願上帝保佑以色列。願上帝保佑我們牢不可破的聯盟，我們牢不可破的信念」。