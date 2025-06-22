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伊朗放話「戰爭開始」：中東地區美國人「全員皆攻擊目標」
耶路撒冷郵報報導，美國總統川普在美國時間21日晚間宣布美軍成功打擊伊朗3處核設施，伊朗官媒放話，在中東地區的每一名美國公民或軍事人員已成為攻擊目標。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在社群媒體上寫道：「現在，對我們而言，戰爭已經開始。」
此外，伊朗國營電視台的一位評論員表示，所有在區域內的美國平民與軍事人員，從此皆構成合法攻擊目標。
伊朗強硬派議員哈米德拉塞伊（Hamid Rasaei）認為，面對美方轟炸伊朗的行為，伊朗必須做出強力回應。
這次美軍轟炸伊朗3處核設施，分別為包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan），這是美國自1979年伊朗革命以來，首次出動空軍轟炸該國境內主要設施，已經構成戰爭行為。
如今川普已將美軍直接捲入與伊朗的公開衝突，而近半世紀以來，自美國前總統卡特（Jimmy Carter）以來的歷任美國總統始終設法避免這種局面。
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