伊朗放話「戰爭開始」：中東地區美國人「全員皆攻擊目標」

耶路撒冷郵報報導，美國總統川普在美國時間21日晚間宣布美軍成功打擊伊朗3處核設施，伊朗官媒放話，在中東地區的每一名美國公民或軍事人員已成為攻擊目標。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在社群媒體上寫道：「現在，對我們而言，戰爭已經開始。」

此外，伊朗國營電視台的一位評論員表示，所有在區域內的美國平民與軍事人員，從此皆構成合法攻擊目標。

伊朗強硬派議員哈米德拉塞伊（Hamid Rasaei）認為，面對美方轟炸伊朗的行為，伊朗必須做出強力回應。

這次美軍轟炸伊朗3處核設施，分別為包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan），這是美國自1979年伊朗革命以來，首次出動空軍轟炸該國境內主要設施，已經構成戰爭行為。

如今川普已將美軍直接捲入與伊朗的公開衝突，而近半世紀以來，自美國前總統卡特（Jimmy Carter）以來的歷任美國總統始終設法避免這種局面。 美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透