快訊

債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

北市議員林亮君曝遭以裸照恐嚇5萬美金 警確認訊息來源

聽新聞
0:00 / 0:00

轟炸伊朗 川普要求現在達成和平：否則未來攻擊更嚴重

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普21日在空襲伊朗核子設施後發表演說，他指出，這次攻擊行動的目的是摧毀伊朗鈾濃縮設施，消除伊朗的核子威脅；川普21日表示，攻擊行動非常成功，伊朗的鈾濃縮設施已經被徹底摧毀。

川普說，伊朗現在必須要達成和平，否則未來的攻擊將更嚴重，而且更簡單。

川普日前才表示，擬在2周之後決定是否採取行動，但21日卻突然宣布完成對伊朗3處核子設施的轟炸行動，等同美軍正式介入這場伊朗和以色列之間的衝突；川普於美東時間21日晚間對此發表全國談話。

川普21日發文表示，美國已經完成攻擊伊朗3處核子設施，包括福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）核設施和伊斯法罕（Esfahan）核設施；川普說，所有執行任務的飛機已經在離開伊朗領空，並指出，滿載的炸彈都投放在主要目標福爾多濃縮廠之上。

據CNN報導指出，美方不但在攻擊行動前曾通知以色列，川普在攻擊行動後，也與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。

伊朗 以色列

延伸閱讀

川普違背2周承諾？美方轟炸伊朗福爾多濃縮廠

川普調動美軍B-2轟炸機可能目的曝光！專家：以軍1行動替美軍開路

路透：以色列不願等川普兩周 尋求迅速獨攻伊朗核設施

不怕惹惱川普？普亭狂言「烏克蘭都我們的」 外媒：俄國無意退縮

相關新聞

美國轟炸伊朗核設施 短期停火希望渺茫

美國派遣B-2轟炸機攻擊伊朗核設施，確定參戰！美國總統川普22日宣布攻擊伊朗3座核設施，且實施轟炸的飛機都安然完成任務。對此，伊朗外交部長阿拉格齊直言，美國對以伊衝突進行干涉會有非常嚴重的後果。法國總統馬克宏幾天前才在G7峰會公開說以伊有停火方案，如今看來，短期停火恐相當困難。

中東美軍挫咧等！「這幾處」恐成報復目標 伊朗代理勢力嗆聲川普

美國總統川普於當地時間21日證實打擊伊朗3處核設施，美軍高層後續通知部隊準備因應報復攻擊，紐約郵報指出美軍在中東地區3處...

川普社群媒體發文嗆聲伊朗：報復就將面臨更猛烈打擊

美國總統川普21日宣布轟炸伊朗的核子設施，並發表全國電視講話後，再上自家真實社群（Truth Social）放話。

CNN分析：哈米尼不可能不回應 伊朗造沒造核彈已不重要

美國總統川普21日宣布，美軍成功打擊伊朗3處核子設施，還警告伊朗實現和平，否則將面臨更多攻擊，但CNN全球事務分析師米勒...

川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇

美國總統川普21日在美軍空襲伊朗核子設施後發表演說。川普表示，接下來對伊朗來說不是和平就是悲劇，並表示，還有很多攻擊的目...

美開戰激怒伊朗！德黑蘭嗆「永不停止核活動」控國際原能總署助美共犯

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗和機構譴責美軍打擊行動，同時指控聯合國核監督機構是共犯，揚言「永遠不會停止核活動」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。