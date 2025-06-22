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轟炸伊朗 川普要求現在達成和平：否則未來攻擊更嚴重
美國總統川普21日在空襲伊朗核子設施後發表演說，他指出，這次攻擊行動的目的是摧毀伊朗鈾濃縮設施，消除伊朗的核子威脅；川普21日表示，攻擊行動非常成功，伊朗的鈾濃縮設施已經被徹底摧毀。
川普說，伊朗現在必須要達成和平，否則未來的攻擊將更嚴重，而且更簡單。
川普日前才表示，擬在2周之後決定是否採取行動，但21日卻突然宣布完成對伊朗3處核子設施的轟炸行動，等同美軍正式介入這場伊朗和以色列之間的衝突；川普於美東時間21日晚間對此發表全國談話。
川普21日發文表示，美國已經完成攻擊伊朗3處核子設施，包括福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）核設施和伊斯法罕（Esfahan）核設施；川普說，所有執行任務的飛機已經在離開伊朗領空，並指出，滿載的炸彈都投放在主要目標福爾多濃縮廠之上。
據CNN報導指出，美方不但在攻擊行動前曾通知以色列，川普在攻擊行動後，也與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。
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