美軍投6枚碉堡剋星轟伊朗福爾多 另射30枚巡弋飛彈攻擊兩處核設施
美國總統川普21日宣布美軍打擊伊朗3處核設施後，開始接受各家媒體電訪。以色列時報轉述，福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannit）表示，川普剛告訴他，美國對深藏山體內部的福爾多濃縮廠動用了6枚碉堡剋星炸彈。
此前曾有推測認為，摧毀該設施將需要2枚碉堡剋星炸彈。
漢尼提同時轉述，納坦茲和伊斯法罕的核子設施遭到美國海軍潛艦從約600多公里外發射發射30枚戰斧飛彈的襲擊。
多名白宮資深官員則向NBC新聞透露，川普預計在美東時間22:00的演講中表示，目前沒有計劃對伊朗境內發動進一步打擊。
官員指出，川普希望這次行動能促使伊朗重返談判桌，並推動該國領導人達成一項協議，結束這場戰爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言