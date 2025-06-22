美軍投6枚碉堡剋星轟伊朗福爾多 另射30枚巡弋飛彈攻擊兩處核設施

美國總統川普21日宣布美軍打擊伊朗3處核設施後，開始接受各家媒體電訪。以色列時報轉述，福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannit）表示，川普剛告訴他，美國對深藏山體內部的福爾多濃縮廠動用了6枚碉堡剋星炸彈。

此前曾有推測認為，摧毀該設施將需要2枚碉堡剋星炸彈。

漢尼提同時轉述，納坦茲和伊斯法罕的核子設施遭到美國海軍潛艦從約600多公里外發射發射30枚戰斧飛彈的襲擊。

多名白宮資深官員則向NBC新聞透露，川普預計在美東時間22:00的演講中表示，目前沒有計劃對伊朗境內發動進一步打擊。

官員指出，川普希望這次行動能促使伊朗重返談判桌，並推動該國領導人達成一項協議，結束這場戰爭。

美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透