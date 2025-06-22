聽新聞
0:00 / 0:00
都先說好！美國轟炸前先告知以色列 並透過「外交途徑」接觸伊朗
美國總統川普21日宣布，美軍成功打擊伊朗3處核設施。CNN引述2名知情官員報導，美國在對伊朗發動空襲之前，已事先通知以色列。
2名白宮官員表示，川普和以色列總理內唐亞胡也在美國空襲後通了電話。
BBC則轉述CBS新聞報導指出，美方21日透過「外交途徑」與伊朗接觸，表示此次空襲是美方行動的全部內容，並強調「並無推動政權更迭的意圖」。
多名美國官員本周稍早表示，川普反對暗殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫。不過，川普接受路透簡短電訪時表示，美國對伊朗核設施的打擊是「驚人的成功」，並強調伊朗「應該立即尋求和平，應該立即停止，否則將再次遭受打擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言