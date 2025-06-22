都先說好！美國轟炸前先告知以色列 並透過「外交途徑」接觸伊朗

美國總統川普21日宣布，美軍成功打擊伊朗3處核設施。CNN引述2名知情官員報導，美國在對伊朗發動空襲之前，已事先通知以色列。

2名白宮官員表示，川普和以色列總理內唐亞胡也在美國空襲後通了電話。

BBC則轉述CBS新聞報導指出，美方21日透過「外交途徑」與伊朗接觸，表示此次空襲是美方行動的全部內容，並強調「並無推動政權更迭的意圖」。

多名美國官員本周稍早表示，川普反對暗殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫。不過，川普接受路透簡短電訪時表示，美國對伊朗核設施的打擊是「驚人的成功」，並強調伊朗「應該立即尋求和平，應該立即停止，否則將再次遭受打擊。」

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透