紐時曝美軍動手原因！僅憑以色列打擊只拖延伊朗核計畫6個月

美國總統川普於當地時間21日證實派美軍打擊伊朗核設施，以色列官員透露以軍加入協調美軍行動。另外，紐時報導稱，美軍之所以採取行動的原因之一是，情報圈評估，以色列迄今對伊朗的打擊僅拖延其核計畫6個月的時間。

以色列時報報導，一名未具名以色列官員告訴以色列公共廣播公司Kan：「我們與美國就今晚對伊朗核設施的打擊行動有充分協調。」

以色列前國防部長加蘭特在社群發文，稱讚川普此舉是一項「為美國、為以色列、也為全人類所做出的大膽決定」。

紐約時報報導稱，美軍之所以付諸行動的可能原因之一是，多個情報機構評估以色列先前行動僅拖延伊朗的核計畫約6個月。評估也指出，若僅靠以色列進一步攻擊，對伊朗核設施造成的破壞恐怕有限。 美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透