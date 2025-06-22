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紐時曝美軍動手原因！僅憑以色列打擊只拖延伊朗核計畫6個月
美國總統川普於當地時間21日證實派美軍打擊伊朗核設施，以色列官員透露以軍加入協調美軍行動。另外，紐時報導稱，美軍之所以採取行動的原因之一是，情報圈評估，以色列迄今對伊朗的打擊僅拖延其核計畫6個月的時間。
以色列時報報導，一名未具名以色列官員告訴以色列公共廣播公司Kan：「我們與美國就今晚對伊朗核設施的打擊行動有充分協調。」
以色列前國防部長加蘭特在社群發文，稱讚川普此舉是一項「為美國、為以色列、也為全人類所做出的大膽決定」。
紐約時報報導稱，美軍之所以付諸行動的可能原因之一是，多個情報機構評估以色列先前行動僅拖延伊朗的核計畫約6個月。評估也指出，若僅靠以色列進一步攻擊，對伊朗核設施造成的破壞恐怕有限。
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