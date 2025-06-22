伊朗證實三處核子設施遭到攻擊 官媒宣稱「不久前」已撤離

美國總統川普21日宣布，美軍成功打擊伊朗3處核設施，包括深藏山體內部的福爾多濃縮廠。伊朗當局已正式證實三個核設施遭到轟炸，但官媒表示，三處設施已完成撤離，且現場未偵測到放射性物質。

根據BBC與半島電視台即時新聞，伊朗塔斯尼姆通訊社引述庫姆省危機管理部門發言人海達里（Morteza Heydari）報導指出：「福爾多核設施部分區域遭到空襲。」

伊斯法罕安全部門副省長薩利希（Akbar Salehi）表示：「納坦茲和伊斯法罕傳出多聲爆炸聲，我們目擊伊斯法罕和納坦茲核電站附近遭到攻擊。」

伊朗國家廣播公司政治部副主任阿貝迪尼（Hassan Abedini）稍早在現場直播中表示，伊朗「在不久前」便已撤離了這三座核設施。

他還說，即使川普的說法屬實，伊朗也「也未遭受重大損害，因為關鍵材料早已撤出」。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）則引述公廣公司一位官員的話法報導：「這三處核設施內部並無會產生輻射的物質。」

半島電視台指出，相關說法顯示，伊朗當局可能早在轟炸發生前，便已將濃縮鈾從設施中轉移。 美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為1月24日的衛星圖顯示了伊朗納坦茲的核設施。圖／路透