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美駐以大使：美國已開始從以色列撤僑

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

以色列與宿敵伊朗相互發動致命攻擊之際，美國駐以色列大使赫克比今天表示，美國已開始從以色列撤僑。

法新社報導，赫克比（Mike Huckabee）在社群平台X寫道，美國政府正在協助居住在以色列或約旦河西岸的美國公民及永久居民撤離。

一名國務院官員指出，約70人今天搭乘兩架由政府安排的航班，從特拉維夫（Tel Aviv）飛往希臘雅典。

這名官員敦促美國公民盡可能自行離境，不必等待政府援助。

中國、印度與多個歐洲國家也已安排撤僑行動。

伊朗衛生部今天表示，以色列的攻擊已造成逾400人喪命。

根據官方統計，伊朗的報復性空襲已在以色列造成至少25人死亡。

伊朗 以色列

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