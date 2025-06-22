川普轉文「福爾多掰了」！台灣時間10時發表全國演說

美國總統川普於當地時間21日證實派美軍打擊伊朗核設施，隨後將Open Source Intel在社群平台X的發文截圖轉發，這篇貼文稱「福爾多（Fordow）已經不存在」。

川普21日陸續發文，首先證實美軍已對伊朗包括福爾多、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」，同時透露目前所有美軍戰機均已離開伊朗領空。

隨後川普截圖Open Source Intel發文，該文稱「福爾多已經不存在」。

川普也宣布將在當地21日晚間10時（台灣時間22日上午10時）發表全國演說。 美國總統川普於當地時間21日截圖Open Source Intel貼文，該貼文稱「福爾多已經不存在」。圖/截自@realDonaldTrump在Truth Social

美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透

美國總統川普美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。目前尚未有消息是何種戰機攻擊，不過日前美國將B-2戰略轟炸機調動至關島引發關注。圖／路透