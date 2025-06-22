川普違背2周承諾？美方轟炸伊朗福爾多濃縮廠

美國總統川普於美東時間21日指出，美國已經轟炸伊朗3處的核子設施，指世界上沒有軍隊能夠做到這件事情；不過，這也違背川普日前宣布會在2周之後再決定是否攻擊伊朗。

川普21日表示，美國已經完成攻擊伊朗3處核子設施，包括福爾多濃縮廠（Fordow）、納坦茲（Natanz）核設施和伊斯法罕（Esfahan）核設施；川普說，所有執行任務的飛機已經在離開伊朗領空，並指出，滿載的炸彈都投放在主要目標福爾多濃縮廠之上。

川普指出，所有飛機都在安全返程的路上；川普恭喜美國偉大的戰士，並指出，世界上沒有任何其他軍隊能夠做到這件事情，強調說，現在是時候達成和平了。

伊朗和以色列的衝突持續延燒，美國是否介入成為關鍵，川普日前表示，基於未來有可觀的機會與伊朗談判，他會在2周內決定是否對伊朗採取行動；今日美方對伊朗做出攻擊恐違背川普原來對外承諾的時程。