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濃縮鈾呢？美軍打擊伊朗核設施但濃縮鈾下落不明引爆疑慮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日搭乘空軍一號。法新社
美國總統川普21日搭乘空軍一號。法新社

美國總統川普於當地時間21日表示，已出動美軍成功空襲伊朗3處核設施，紐約時報報導引述3名伊朗官員透露，美軍於伊朗當地時間22日凌晨2時30分（台灣時間7:00）轟炸福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）3處核設施。不過，目前尚不清楚德黑蘭是否已事先轉移存放的濃縮鈾。

以色列時報引述政治新聞網Axios指出，一名以色列高層官員透露，美方行動前有事先知會以色列。

紐時報導指出，雖然對福爾多與納坦茲的攻擊早有預期，但伊斯法罕其實才是更複雜、且較少被討論的目標。

伊斯法罕的實驗室曾負責將鈾轉化為可用於製造武器形式的相關工作。而大部分接近武器級、濃縮至60%的核燃料，則存放於特殊容器中，深藏於眾多實驗室與儲存設施之一的內部。

聯合國核監督機構幾周前仍清楚伊朗濃縮鈾具體位置，不過自從以色列對伊朗開戰後無法進行常規查核，尚不清楚伊朗是否在近日如部分官員所說，已轉移這些材料。

川普預計在美東時間21日晚間10時（台灣時間22日上午10時）發表全國演說。

美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透
美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。圖為6月18日以色列襲擊伊朗德黑蘭。圖／路透

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