美國正式參戰以伊衝突！美軍空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線
紐約時報報導，美國總統川普於當地時間21日宣布美軍成功打擊伊朗3處核設施，包括深藏山體內部的福爾多濃縮廠，這是自1979年伊朗革命以來，美國首次出動空軍轟炸該國境內主要設施，已經構成戰爭行為。川普預計稍後發表全國演說。
報導指出，如今川普已將美軍直接捲入與伊朗的公開衝突，而近半世紀以來，自美國前總統卡特（Jimmy Carter）以來的歷任美國總統始終設法避免這種局面。
紐時報導描述，川普在真實社群發文證實美軍行動，但並未試圖為這場預防性攻擊提供正當說法，而美國政府官員表示，這次打擊是為了阻止伊朗邁向最後擁核結果。
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