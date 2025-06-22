川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多！戰機全數平安撤退

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，美國總統川普於當地時間21日宣布，美軍已對伊朗包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）在內的核設施發動「非常成功的攻擊」。

川普表示，目前所有戰機均已離開伊朗領空。

川普在Truth Social發文寫道：「我們已對伊朗3處核設施，包括福爾多、納坦茲與伊斯法罕，完成非常成功的攻擊。所有飛機目前都已離開伊朗領空。對主要目標福爾多傾瀉全部彈藥。所有飛機正安全返航。向我們偉大的美國戰士致賀。世界上沒有另一支軍隊能做到這一點。現在是和平的時刻！感謝大家關注此事。」