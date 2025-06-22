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川普調動美軍B-2轟炸機可能目的曝光！專家：以軍1行動替美軍開路

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日於白宮南草坪。歐新社
美國總統川普21日於白宮南草坪。歐新社

美國總統川普日前表示將在兩周內決定是否出動美軍打擊伊朗，紐約時報報導，數架美軍B-2匿蹤戰略轟炸機疑似從美國密蘇里州基地飛越太平洋，此舉除了可能要打擊伊朗福爾多地下濃縮廠（Fordo），也可能是想公開施壓伊朗。另外，兩名以色列國防官員21日認為，美方可能參戰，並在「幾日內」採取行動，甚至專家指出，以軍21日猛轟伊朗南部就是為了幫美軍戰機開路。

紐時報導指出，美國尚未告知以色列是否參戰，川普則排定當地時間21日晚間（台灣時間22日早上）召開國安會議，討論打擊伊朗核設施的可能性。

紐時報導稱，這次華府調動B-2轟炸機未必意在實施打擊，也可能是透過公之於眾施壓伊朗坐上談判桌。

另一方面，以軍於當地時間21日對伊朗南部多處地點發動攻擊，目標為阿瓦士（Ahvaz）地區的飛彈發射器與雷達設施，該區域很可能是美軍戰機轟炸福爾多濃縮廠會經過的潛在航線。

美國外交關係協會中東研究高級研究員塔克葉（Ray Takeyh）表示，以軍此番行動可能是為美軍開路，「那可能是最理想的通道」。但他補充，美軍轟炸機也可從多個方向逼近福爾多。

布魯塞爾智庫國際危機組織伊朗專案主任瓦茲（Ali Vaez）認為，這些攻擊也可能是以國軍方試圖向川普釋放訊號，表明美國參戰代價「將會非常低」，因為以軍「已經完成最困難的部分」。

瓦茲補充：「以方等於替美方鋪好一場低成本的致命一擊，讓川普能順勢收割終結伊朗核計畫的戰果。」

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