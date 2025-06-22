伊朗外長：德黑蘭願達成類似2015年核協議 化解衝突
根據伊朗官媒，伊朗外交部長阿拉奇今天表示，伊朗可能達成類似2015年核協議的解決方案，以終止目前與以色列的衝突。
國營的伊朗通訊社（IRNA）報導，阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，以色列顯然反對外交手段，不想和平解決當前危機。
阿拉奇指出：「我們無疑準備好透過談判達成解決方案，類似我們在2015年達成的核協議。」
2015年核協議的正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），該協議要求伊朗限制自身核計畫發展，以交換解除制裁等措施。美國總統川普（Donald Trump）2018年退出這項重大協議後，伊朗核計畫不斷壯大。
阿拉奇還談到，2015年核協議是堅持不懈談判兩年的成果，簽署時獲得全世界歡迎。
他繼續說，外交可以是有效手段，但要返回外交途徑，必須停止侵略行動。
阿拉奇強調：「當我們的人民遭到轟炸，我顯然無法和美國進行談判。」
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