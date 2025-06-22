以伊持續交戰 美官員：B-2轟炸機正調動至關島

中央社／ 華盛頓21日專電

以色列伊朗持續交戰，美國總統川普正在考慮是否加入以色列對伊朗的攻擊行動。2名官員今天告訴路透社，美國正在將B-2戰略轟炸機調動至關島；目前尚不清楚這項部署是否與中東緊張情勢有關。

以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，本月13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰邁入第2週。川普（Donald Trump）19日表示，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

以色列被視為美國最親密的盟友之一，美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊備受關注。路透社今天引述2名美國官員報導，美國正在將B-2戰略轟炸機調動至關島。目前尚不清楚這項部署是否與中東緊張情勢有關。

B-2可攜帶美國重達3萬磅的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。專家表示，這項堪稱「碉堡剋星」的武器可用於打擊伊朗核計畫，包括福爾多（Fordow）地下核設施。

這2名官員在匿名情況下，拒絕透露進一步細節，包括有多少架B-2轟炸機被調動。其中一位官員說，目前尚未有將轟炸機從關島向前線部署的命令。

五角大廈未立即回覆路透社置評請求。

此外，川普預計今天傍晚由紐澤西州返抵白宮，並參加國安會議。川普已多次強調，伊朗不能擁有核武。

伊朗則堅稱，其核計畫是出於和平的能源用途。

伊朗 以色列

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