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歐洲外長 促伊朗與美對話

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
歐洲各國外長20日與伊朗外長在日內瓦會談，盼能調停以伊戰爭，但會談沒有結論。圖中為英國外相拉米。（歐新社）
歐洲各國外長20日與伊朗外長在日內瓦會談，盼能調停以伊戰爭，但會談沒有結論。圖中為英國外相拉米。（歐新社）

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）及美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，伊朗外長阿拉奇廿日在日內瓦和E3國家：德國外長瓦德福、英國外交大臣拉米、法國外長巴霍及歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯會談近三個半小時。IRNA報導稱，會談「（讓人感到受）尊重且嚴肅認真」。

阿拉奇在會後說，「我們支持繼續和E3及歐盟討論，也表達我們願在不久的將來再度會面」。

根據CNN取得的E3及歐盟的歐洲代表團會後聲明，歐洲外長們對中東緊張升高同表嚴重關切，並重申對以色列安全的堅定承諾，各方應克制採取會導致區域緊張進一步升高的措施，也急需找到一個透過談判達成的解決方案，以確保伊朗永遠沒有核武。

前述四位歐洲外長在會後聲明，「今天的好結果是，我們離開（會談）房間時的印象是，伊方已準備好進一步討論所有重要問題」。瓦德福並強調，美國參與這些談判和解決方案至關重要。

拉米也說，「我們渴望與伊朗繼續目前的討論和談判，並呼籲伊朗持續與美國會談；這是危險時刻，極為重要的是這場衝突不能在區域內升級」。巴霍則說，透過軍事手段無法徹底解決伊朗核問題，儘管能延緩這個問題，但不能一勞永逸地化解。卡拉斯提到，「這場區域（衝突）升級對任何人都沒好處，我們必須對討論持開放立場」。阿拉奇則說，只要侵略者停止侵犯並為其罪行負責，伊朗就準備好再次考慮外交。

另外，聯合國安理會廿日召開中東情勢緊急會議，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼請安理會採取行動。他說，「以色列顯然已宣稱將持續攻擊，該打多久就打多久。有可靠報告令我們擔憂，顯示美國可能會參戰」。

安理會常任理事國中國常駐聯合國代表傅聰敦促國際社會全力勸和促談，以平息緊張。他說，以伊衝突造成雙方大量平民傷亡和設施損毀，若進一步升級也將波及區域內國家。衝突當事方，尤其是以色列應盡快停火，以防止情勢進一步升級。

聯合國秘書長古特瑞斯也提醒，以伊衝突若擴大，「如同點燃無人能控制的烈火，我們絕不能坐視」，並呼籲相關各方都給和平一個機會。

伊朗 以色列

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